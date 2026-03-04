ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 4. szerda Kázmér
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a szervezet kampányindító rendezvényén tartott sajtótájékoztatóján a budapesti Europa Event Centerben 2026. február 21-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter adócsökkentést vagy benzinárstopot sürget

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Az iráni konfliktus miatt folyamatosan emelkedő üzemanyagárakat adócsökkentéssel és árstoppal kell megfékezni Magyarországon. Ezt a Tisza Párt elnöke mondta országjáró kampánykörútjának ózdi állomásán. Magyar Péter valódi együttműködést ajánlott az önkormányzatoknak.

Kedden Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében folytatta országjárását Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke Ózdon az üzemanyagárak emelkedésének megállítására tett javaslatot.

„Elég a dumából a benzinárakról! Önök kormányoznak, önök emelték az áfát és a jövedéki adót európai rekord-szintre” – üzente politikai ellenfeleinek a pártelnök, felszólítva a kormányt, hogy más országokhoz hasonlóan adócsökkentéssel reagáljon a kőolaj világpiaci árának emelkedésére, vagy vezessen be benzinárstopot 480 forinton, és ne nyerészkedjen a magyar embereken.

A Tisza-kormány új alapokra helyezné az együttműködést a helyhatóságokkal is. Magyar Péter kijelentette: partnerként fogják kezelni az önkormányzatokat – a fideszeseket is –, abban az esetben, ha szem előtt tartják azt az elvet, hogy a polgármester van az emberekért, és nem fordítva. A településvezetőknek azt üzente, hogy „ne fenyegessék a lakosságot a közmunka, a tűzifa-támogatás vagy az önkormányzati munka elvételével, hatósági zaklatással”, valamint felszólította őket, hogy ne kényszerítsék az embereket választási csalásra, mert a korábbiaktól eltérően ezúttal következményei lesznek.

Magyar Péter megerősítette, hogy kormányra kerülésük esetén elkezdik adócsökkentési programjukat, valamint duplájára emelik a családi pótlékot és a gyest is.

