Tankolás: ez lesz a karácsonyi ajándék a benzinkutakon

Wagner Péter: Európának már magának kell gondoskodnia a védelméről, és el is kezdte

Európa fegyverkezik, és hatalmas összegeket irányít a hadiiparába. Wagner Péter az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője szerint a kontinens és az Egyesült Államok hűvösebb viszonya miatt a közeljövőben még több pénz jut majd az európai fegyvergyáraknak.