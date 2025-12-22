ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
387.52
usd:
330.23
bux:
110631.29
2025. december 22. hétfő Zénó
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Pumping gasoline fuel in car at gas station,travel,transportation and holiday concept.
Nyitókép: Natnan Srisuwan/Getty Images

Tankolás: ez lesz a karácsonyi ajándék a benzinkutakon

Infostart

Karácsony előtt is lesz változás: ha mostanában tankolna, erről érdemes tudni.

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal – írjí a holtankoljak.hu.

Hétfőn napon a következő átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 556 Ft/liter

Gázolaj: 569 Ft/liter

Kezdőlap    Belföld    Tankolás: ez lesz a karácsonyi ajándék a benzinkutakon

benzin

gázolaj

üzemanyag

tankolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

A csehek 53 százaléka egyetért az adminisztratív katonai nyilvántartás esetleges bevezetésével, míg egyharmaduk ellenzi azt – derül ki az NMS ügynökségnek a Cseh Rádió számára készített felméréséből. Az adminisztratív nyilvántartás a 18 és 60 év közötti cseh állampolgárokat érintené, akikre a hadkötelezettség vonatkozik.
 

Németország már a drónháborúra készül

Minden bizonytalan Vlagyimir Putyin körül, csak találgatnak a hírszerzők

Volodimir Zelenszkij elégedettnek tűnik, de „Moszkva nem mutat hajlandóságot”

Brutális fegyvervásárlásba kezd Oroszország egyik nyugati szomszédja

VIDEÓ
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.22. hétfő, 18:00
Vecsei Miklós
felzárkóztatásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit

Itt a szokatlanul enyhe tél eredménye: tömegesen árasztották el a puhatestű állatok az európai hatalom vizeit

A Wildlife Trusts természetvédelmi szervezet 2025-öt "a polip évének" nyilvánította, miután a nyári hónapokban rekordszámú észlelést regisztráltak a világ egyik legintelligensebb gerinctelen állatából - számolt be a The Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

Életbevágó nyugdíjszabályokat jelentett be a kormány: minden magyar időst érint a dolog

A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Bondi gunmen 'meticulously' planned attack for months, police allege

Police release a tranche of documents allegedly tracing the suspects' movements prior to the deadly shooting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 22. 11:50
„Nem rendszert váltani megyünk” – Közelednek a demonstráló kamionok Budapesthez – videók
2025. december 22. 11:05
Három nap korlátlan internetet ad karácsonyra a One
×
×
×
×