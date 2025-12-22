Kétezer kamion és teherautó is érkezhet hétfőn Budapestre demonstrálni

Kétezer teherautó és kamion is lehet a fuvarozók hétfői tüntetésén, ami az M3-as felől érkezik Budapestre – mondta Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője az RTL Híradójának.

A tervek szerint a teherautó-menet délben az Árpád hídon át Budára vonul, onnan pedig a Hősök terére – írja a hvg.hu.

Mint arról az Infostart is beszámolt, pénteken az Építési és Közlekedési Minisztérium arról számolt be, hogy megegyezés született a tárca és a fuvarozók érdekképviseleti szervei között a január 1-től érvényes új, jelentősen megnövekedett teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében péntek délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

Másnap azonban a tüntetést szervező Orosz elhatárolódott a megállapodástól, és bejelentette, hogy kihátrálnak az eredetileg őket képviselő Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete mögül. Vasárnap a szaktárca közölte, hogy igenis van megállapodás a fuvarozókkal, és nem értik az ezt tudomásul venni nem hajlandó fuvarozókat, akik szerintük így próbálják megzavarni „az ünnepekre készülő ország lakosságának nyugalmát”.