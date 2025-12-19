ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Ukrajnába tartó kamionok sorakoznak a Hrebenne-Jahotyin lengyel-ukrán határállomás előtt Délkelet-Lengyelországban 2023. december 23-án. A lengyel-ukrán határállomásoknál lengyel fuvarozók újra lassítják az Ukrajnába irányuló kamionforgalmat, mert a szállítmányozási engedélyek rendszerének visszaállítását követelik az ukrán fuvarozó cégek számára, továbbá azt, hogy az ukrán fél szüntesse be a lengyel kamionosok Ukrajnából hazatérését megnehezítő elektronikus kiléptetőrendszerét.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Wojtek Jargilo

Megvan a megállapodás az útdíjak ügyében

Infostart / MTI

Megnyugtató megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között - közölte a tárca.

Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-jétől érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében, amelynek következtében péntek délután meghallgatta a szaktárca az érintett szervezetek képviselőit.

"A célok közösek abban a tekintetben, hogy a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a 2x2 sávos úthálózaton bonyolódjon le. Ez növeli a közlekedésbiztonságot és a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékli. Ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek megfogalmazták azokat az érveket és szempontokat, amelyek a hazai fuvarozók versenyképességének megőrzése érdekében szükségesek" - ismertették.

A tájékoztatás szerint ennek eredményeként megszületett a megállapodás,

amely alapján: a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben 2x2 sávos útvonalon történjen; a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve); a fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től elérhetővé vált az útdíjkalkulátor; a térségi teherforgalmi korlátozások negyedévente, a szakmai szervezetek bevonásával felülvizsgálják; újabb intézkedések történnek a fuvarozók munkáját befolyásoló adminisztratív terhek csökkentése (bírságriasztás, hibás regisztrációk javíthatósága) érdekében; továbbá a felek közösen kezdeményezik a minimális fuvardíjra vonatkozó szabályok egyszerűsítését.

A megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció - áll a közleményben.

