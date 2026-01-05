ARÉNA - PODCASTOK
Tüntetõ kamionosok gépjármûvei sorokoznak a fõvárosi Hõsök terén 2025. december 22-én. A fuvarozók a díjak megemelése ellen tiltakoznak. Az Építési és Közlekedési Minisztérium december 19-én hét fuvarozói szervezet képviselõivel írt alá megállapodást; minden fuvarozói szervezettel megegyezett, egy szervezet kivételével. A minisztérium tájékoztatása szerint a megállapodás aláírásával a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb demonstrációt lengettek be a magas útdíj miatt a fuvarozók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A karácsony előtti felvonulás szervezője közölte: „ha nem abba az irányba mutatnak a dolgok, ami megnyugtató lenne” a számunkra, nem fogják szó nélkül hagyni.

Ha nem történik érdemi előrelépés az útdíjakkal kapcsolatban, újabb demonstrációt tarthatnak a hazai fuvarozók – mondta az ATV Híradónak Orosz Tibor, a fuvarozók érdekvédője. A tiltakozók a magas útdíjak és a súlykorlátozó táblák eltörlését sürgetik, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig jelezte, hogy kész az újabb tárgyalásokra.

A fuvarozók még december 22-én kisebb közlekedési káoszt és több kilométeres torlódást okoztak a fővárosban és környékén, amikor kamionjaikkal felvonultak, ezzel demonstrálva követeléseiket. Főként azt nehezményezik, hogy szerintük az őket képviselő szakmai szerveztek rossz egyezséget kötöttek a minisztériummal december közepén. A fuvarozók 12 pontban fogalmazták meg követeléseiket, amelyeket hétfőn tárgyalnak meg az Építési és Közlekedési Minisztériumban.

A 12 pont közül a legfontosabb az útdíj-emelés elleni fellépés. Ez a díj január elsejétől 4,3 százalékkal lett magasabb, március elsejétől pedig a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészülve emelkedik majd.

Orosz Tibor, a decemberi demonstráció szervezője az ATV-nek elmondta: megalapította a Magyar Fuvarozók Független Egyesületét, és ha nem hoznak érdemi előrelépést a tárgyalások, akkor újabb kamionos demonstrációt is szervezhetnek. Megerősítette, hogy ígéretet kaptak az illetékesektől arra, hogy még január elején leülnek tárgyalni, de jelezte:

„ha nem abba az irányba mutatnak a dolgok, ami megnyugtató lenne” a számunkra, akkor annak hangot fognak adni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az ATV megkeresésére megerősítette, hogy január első napjaiban tárgyalóasztalhoz hívják a tüntetők képviselőit, és közölte: a cél, hogy kevesebb zaj, kisebb terhelés, nagyobb biztonság legyen az utcákon. „A kiskapukat bezártuk, a települések nem átmenő útvonalak, hanem otthonok lesznek” – egyértelműsítette a tárca.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete továbbra is azt állítja, a „legjobbnak tűnő megállapodást írták alá, amely az ágazat érdekeit szolgálja”. Kiemelték, hogy korábban 54,3 százalékos emelést irányzott elő a kormányzat, amit sikerült lealkudni 35 százalékra. A testület komoly eredménynek tartja, hogy sikerült elérnie azt is, hogy végül nem január elsejétől lép életbe a 35 százalékos útdíj-emelés, hanem január elsejétől 4,3 százalékos inflációkövető emelés történt, további emelés pedig csak március elsejétől lesz. A testület szerint addig lesz idő arra, hogy a fuvarozók átháríthassák terheiket, és az ne a saját zsebüket terhelje.

