Mégsem állapodtak meg a fuvarozók Lázár János minisztériumával

Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint ötven százalékos emelés jön. Facebook videójábvan azt is bejelentette, hogy hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre.

Mint arról az Infostart is beszámolt az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken azt közölte, hogy megnyugtató megállapodás született a fuvarozók szakmai érdekképviseleti szervezeteivel. Az ÉKM szerint a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve).

Azt is bejelentették, hogy a megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.