2025. december 20. szombat
Nyitókép: Alan Thornton/Getty Images

Mégsem állapodtak meg a fuvarozók Lázár János minisztériumával

Infostart

Alaptalannak nevezte a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, hogy az az Építési és Közlekedési Minisztérium megállapodott volna az új teherforgalmi útdíjak ügyében a fuvarozói szakmai érdekképviseletekkel.

Orosz Tibor úgy gondolja, hogy a főutakon közlekedő teherautók esetében viszont több mint ötven százalékos emelés jön. Facebook videójábvan azt is bejelentette, hogy hétfőn délben az M3-as bevezető szakaszára hívta a kollégáit, és mindenki mást is egy békés tüntetésre.

Mint arról az Infostart is beszámolt az Építési és Közlekedési Minisztérium pénteken azt közölte, hogy megnyugtató megállapodás született a fuvarozók szakmai érdekképviseleti szervezeteivel. Az ÉKM szerint a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban (a díj két részletben emelkedik: január 1-től 4,3 százalékos mértékben, majd március 1-jétől a 2025-ös díjhoz képest összesen 35 százalékra kiegészítve).

Azt is bejelentették, hogy a megállapodást aláírta az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, az Országos Kereskedelmi Szövetség, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége és az Autós Nagykoalíció.

útdíjfizetés

ékm

fuvarozók

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

Orbán Viktor: már újabb oka is van a háborúra az uniós országoknak, mert odatették a pénzüket Ukrajnába

A Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlések közül a legnagyobbra került sor Szegeden szombaton, a Lázár János országjárásának szegedi programjával összekötött eseményen felszólalt a kormányfő is. Arról beszélt, hogy 2026 az utolsó választás az európai háború előtt, a szankciók és a háború 20 milliárd eurót vett el Magyarországtól, a javító-nevelő intézetek most nem jól működnek, a büntetés-végrehajtás alá kell rendelni őket.
 

