Fontos útvonalakon bénul meg hétfőn Budapest közlekedése, itt a lista

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint december 22-én délutántól kora estig több kulcsfontosságú útvonalon is forgalmi akadályokra kell számítani.

A demonstráció miatt 14 óra és 20 óra között az alábbi útvonalon alakulhat ki fokozott torlódás:

M3 bevezető szakasz és a Kós Károly sétány

Róbert Károly körút – Árpád híd – Szentendrei út

Batthyány utca – M0-s autóút – Megyeri híd

Állatkerti körút és a Hősök tere környéke

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az ünnepi készülődés miatt egyébként is megnövekedett járműforgalom a gyűlés útvonalán kritikussá válhat. A hatóság a helybéliek és az arra közlekedők türelmét kéri, egyúttal azt javasolják, hogy aki teheti, a jelzett időszakban válasszon alternatív útvonalat, vagy vegye igénybe a kötöttpályás közösségi közlekedési eszközöket.

A rendőrség nem említi, de az útdíjjal összefüggésben lesz "gyűlés", ami sokkal inkább demonstráció. Vannak ugyanis, akik nincsenek benne abban a megállapodásban, amelyet a kormány kötött több fuvarozó szervezettel.

„Nincs megállapodás, erre nem adtunk felhatalmazást” – reagált Orosz Tibor fuvaros érdekvédő videójában a közlekedési tárca és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) által péntek este megkötött útdíj-megállapodásra. Orosz Tibor szerint nem igaz, amit a minisztérium állított, hogy a fuvarozók elfogadták az ajánlatukat.