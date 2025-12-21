ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hatalmas az előrehaladás itthon a COPD-sek egyik nagy műtétjében

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Már több mint százhetven páciensen végeztek el tüdőátültetési beavatkozást az elmúlt tíz évben itthon – mondta el Rényi-Vámos Ferenc professzor, az Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Klinikájának igazgatója az InfoRádióban.

Tíz éve, 2015. december 12-én végezték el Magyarországon az első sikeres tüdőátültetést. Az első páciensek azóta is „vígan élnek” – fogalmazott Rényi-Vámos Ferenc professzor, az Országos Onkológiai Intézet Mellkassebészeti Klinikájának igazgatója az InfoRádióban. Már több mint 170 tüdőátültetést végeztek, olyan esetekben is végrehajtották a műtétet, amikor nem csak a tüdőt, de más szervet is át kellett ültetni egyidőben. Minden típusú betegen, így gyermekeknél, és adott esetben szívműtétet is igénylő betegeknél is végeztek már tüdőátültetést.

Az igazán komplex eseteket is el tudják látni már itthon

– emelte ki a professzor.

A tüdőátültetés leggyakoribb indikációja a COPD-betegség, amelyek keretében gyakorlatilag eltűnik a tüdő állománya, és hólyagok alakulnak ki az értékes tüdőállomány helyén. Ez a leggyakoribb indikációja a műtétnek, de bizonyos veleszületett genetikai betegségeknél, például cisztás fibrózis esetén is szükség lehet rá – magyarázta a professzor.

Nagy kihívást jelent annak megoldása, hogy a beteg immunrendszere a beültetett idegen szervet ne lökje ki. Ennek érdekében a beteg immunrendszerét legyengítik, viszont ezzel megnő a fertőzések veszélye, a kettő között meg kell találni az egyensúlyt. Hozzátette, a tüdő esetében külön kihívást jelent, hogy ezen szerv a légutakon keresztül jóval inkább ki van téve bármilyen fertőzésnek, mint egy beültetett szív vagy egy máj.

Az átültetés egyébként komoly felkészültséget igénylő beavatkozás, az egyik legbonyolultabb mellkasi műtét. Nagy stáb szükséges hozzá, több sebész, altatóorvos, magasan képzett műtői személyzet, erre az Országos Onkológiai Intézetnél mindenki külön ki is van képezve. Ahogyan a robotsebészet egyre nagyobb teret nyer a gyógyításban, úgy lesz nagyobb a szerepe a robotoknak az átültetésben is. Ugyanakkor folyamatos a szakemberek képzése itthon, és nincsen szakemberhiány – mondta el Rényi-Vámos Ferenc professzor.

A 10 éves évfordulóról december 19-én emlékeztek meg, az eseményen többen is ott voltak azok közül, akik elsőként kaptak átültetett tüdőt – ők „10 éve vígan élnek”. A professzor elmondta, kiváló életminőséggel és hosszan lehet élni átültetett tüdővel.

Kezdőlap    Belföld    Hatalmas az előrehaladás itthon a COPD-sek egyik nagy műtétjében

egészségügy

műtét

tüdőátültetés

rényi-vámos ferenc

