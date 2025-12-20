Figyelmeztet a nagybank: így vernek át minket a csomagküldős csalók

Az ünnepek közeledtével minden eddiginél több a csalás, erre hívja fel a figyelmet az OTP. A bank felhívja a figyelmet a leggyakoribb visszaélésekre, valamint arra is, hogy mire érdemes figyelni, ha online vásárolunk – írja az atv.hu.

A pénzintézet szerint a csomagküldő cégek nevében küldött üzenetekben azzal próbálják megtéveszteni a vásárlókat, hogy csak akkor vehetik át a csomagot, ha egy linkre kattintva megadják a bankkártyaadatokat.

Ilyenkor a bankok nevével is visszaélnek, és egy hamis fizetési oldalra navigálnak.

Az OTP kiemeli, hogy ilyen esetekben soha ne adjuk meg az adatainkat, ne is kattintsunk a gyanús linkre. A csomagküldéssel kapcsolatos ügyeket pedig kizárólag a hivatalos applikációban vagy weboldalon intézzék a vásárlók.

Célszerű ellenőrizni azt is, hogy a hivatkozás „https://”-sel kezdődik-e, illetve látszik-e a biztonságos webhelyre utaló lakat ikon. De hasznos lehet még napi kártyalimitet is beállítani, valamint értesítéseket kérni a banki alkalmazásban az esetleges pénzmozgásokról – tanácsolja a bank.

Szintén mindig ellenőrizni kell, mihez adunk hozzájárulást a kereskedő oldalán a regisztráció és a kártyaadatok megadása során – teszik továbbá hozzá.