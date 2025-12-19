ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 19. péntek
Nyitókép: Getty Images

Nőni kezdett a kórházban hagyott újszülöttek száma, egy hónap alatt 150 ilyen esetre számítanak

Infostart

Tavaly és idén meredeken nőni kezdett a kórházban hagyott csecsemők száma, ami megterheli az egészségügyi rendszert és a gyermekvédelmet. A szakemberek még nem jöttek rá, mi áll a hirtelen növekedés hátterében.

Egyre több újszülött csecsemőt hagynak a hazai kórházakban: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50-100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt – írja a hvg.hu. Az összeállítás szerint van olyan kórház Kelet-Magyarországon, ahol csak 2025. november folyamán 10 baba maradt ott.

Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos a lap megkeresésére azt írta, a jelenség 1-2 éve tart, de idén igazán nagy hullám jött, és

csak december folyamán 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számítanak, ez a szám pedig a következő hónapokban is hasonlóan alakulhat.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbe fogadó és nevelőszülőkhöz vagy akár a nemrég nyílt csecsemőotthonokba. Ám a számadatok jól mutatják, mekkora problémával küzd Magyarország. Hogy ennek a hátterében mi áll, azt a szakemberek egyelőre csak találgatják, a legtöbben viszont egyetértenek abban, hogy a problémához hozzájárul a szexuális oktatás hiánya és a mélyszegénység is.

Az állam az utóbbi időben meggyorsította az örökbefogadás folyamatát, a nevelőszülők juttatását a kétszeresére emelték, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost kapott a terület.

A péntek hajnalba nyúló csütörtöki brüsszeli EU-csúcsot követően a miniszterelnök némi alvás után állt az újságírók hadának rendelkezésére. Beszámolt róla, az EU-csúcs haditanács volt, a hozzászólások 90 százaléka arról szólt, hogyan győzzük le Oroszországot. Beszélt a belgák harcáról, egy nagy nyugat-európai tévhitről a hétköznapi emberek fejében, és arról, hogy az uniós országok hogyan adnak hitelt Ukrajnának – az európai emberek fizetni fognak, a miniszterelnök szerint ez a téma elemi erővel fog feltörni Nyugat-Európában. A miniszterelnök szerint ugyanazon a rendkívül veszélyes pályán vagyunk, mint annak idején az I. világháború előtt. Szerinte a végóráit éljük az Európai Uniónak, Ukrajna pedig egy stratégiai vereségben van.
 

Csehország a jövő évben is részt vesz a szlovák légtér védelmében. Erről Jaromír Zůna új cseh védelmi miniszter és szlovák kollégája, Robert Kaliňák csütörtöki telefonos egyeztetésükön állapodott meg.
