Nőni kezdett a kórházban hagyott újszülöttek száma, egy hónap alatt 150 ilyen esetre számítanak

Egyre több újszülött csecsemőt hagynak a hazai kórházakban: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50-100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt – írja a hvg.hu. Az összeállítás szerint van olyan kórház Kelet-Magyarországon, ahol csak 2025. november folyamán 10 baba maradt ott.

Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos a lap megkeresésére azt írta, a jelenség 1-2 éve tart, de idén igazán nagy hullám jött, és

csak december folyamán 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számítanak, ez a szám pedig a következő hónapokban is hasonlóan alakulhat.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbe fogadó és nevelőszülőkhöz vagy akár a nemrég nyílt csecsemőotthonokba. Ám a számadatok jól mutatják, mekkora problémával küzd Magyarország. Hogy ennek a hátterében mi áll, azt a szakemberek egyelőre csak találgatják, a legtöbben viszont egyetértenek abban, hogy a problémához hozzájárul a szexuális oktatás hiánya és a mélyszegénység is.

Az állam az utóbbi időben meggyorsította az örökbefogadás folyamatát, a nevelőszülők juttatását a kétszeresére emelték, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost kapott a terület.