Kilenc évet kapott az erőszakos telefonrabló

Infostart

Ítéletet hozott a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki erőszakkal szerezte meg a sértett mobiltelefonjait Sajóhídvégen.

A vádlott egy társával 2023 májusában részegen odament Sajóhídvégen, közterületen a társával italozó sértetthez – közölték a birosag.hu oldalon az ítéleti tényállást. Az áldozat a mobilán éppen hívást fogadott, majd a telefont az asztalra tette, és mellé helyezte másik telefonját is.

A vádlott felszólította a férfit a készülékek átadására, és súlyosan megfenyegette. Mivel a sértett nem engedett, mintegy tizenötször ököllel megütötte az arcán és a fején, majd a padra visszaülő sértettet arcon is rúgta, térdelte. Később újra utánament, ismét verni kezdte, aminek hatására a sértett átadta egyik mobiltelefonját, míg a másik, asztalon felejtett eszközért a terhelt visszament és azt is magához vette. A sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos testi sérüléseket szenvedett, fogvesztése maradandó fogyatékosságnak minősül.

Egy eljárásban bírálta el a bíróság a terhelt másik cselekményét, amikor ugyanazt az áldozatot egy másik alkalommal is durván megverte. A sértett a bántalmazás következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A járásbíróság a terheltet maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés, súlyos testi sértés és rablás bűntette miatt kilenc év szabadságvesztésre és kilenc év közügyektől eltiltásra ítélte. Súlyosító körülményként értékelte a bűncselekmények többszörös halmazatát, a vádlott többszörös visszaesői minősültségét és az elkövetés kitartó, gátlástalan mivoltát. Enyhítő körülményként esett latba a férfi beismerése és az időmúlás.

Az ítéletet a vádlott és védője tudomásul vették, az ügyész három munkanapot fenntartott a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

