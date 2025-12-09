ARÉNA - PODCASTOK
Professional microphone in radio studio
Nyitókép: avdyachenko/Getty Images

Kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós és televíziós műsorszórás

Infostart

A 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti az országos lefedettségű országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészét. A vevő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.

Tovább erősödik Magyarország távközlési és tájékoztatási biztonsága azzal, hogy a Pro-M Zrt. tulajdonába került az országos lefedettségű műsorszóró infrastruktúra. A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. megvásárlásával magasabb fokozatba kapcsol a kormányzati hírközlési hálózatok egységesítése - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

Az akvizíció révén a Pro-M Zrt. tulajdonába került a 137 telephellyel, ezen belül 90 saját tulajdonú adótoronnyal rendelkező 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft., amely egyedülálló szerepet tölt be az országos kiterjedésű, kritikus infrastruktúra biztosításában. A vállalat nemcsak az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórást biztosítja, hanem kiemelt jelentőségű közreműködője a lakossági riasztásnak és veszélyhelyzeti kommunikációnak is.

Vészhelyzet esetén ugyanis minden televíziós és rádiós frekvencián keresztül képes elérni a teljes lakosságot.

2025-ben már a Pro-M Zrt. irányítása alá kerültek a kormányzati távközlési hálózatok: januártól az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer mellett a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, a Zártcélú Rendészeti Hálózat, a Köznet, valamint a Digitális Jólét Gerinchálózat, áprilistól pedig az MVM NET kormányzati célokat kiszolgáló hálózati infrastruktúrái is a Pro-M Zrt. portfóliójába tartoznak. A konszolidációt lezáró, jelen tranzakciónak köszönhetően a szolgáltatások színvonala és rendelkezésre állása növelhető, költséghatékonyabb működési modell vezethető be.

Az új nevén Pro-M Műsorszóró Infrastruktúra Kft. a jövőben önálló leányvállalatként működik a Pro-M Zrt. szakmai irányítása alatt.

„Egy ország biztonsága a megbízható kommunikációval kezdődik. Ezt a biztonságot erősítettük most meg, hiszen a Pro-M Zrt. az akvizíció révén képessé vált teljeskörűen kiszolgálni a magyar állam minden hírközlési igényét, az országos műsorszórástól egészen a kormányzati távközlésig – mondta Balla Ferenc, a Pro-M Zrt. vezérigazgatója.

A 4iG portfóliója

A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók. A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Mindez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban és a veszélyhelyzeti kommunikációban is – írta közleményében a 4iG.

A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony. A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.

Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Havaria helyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.

