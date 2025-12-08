ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 8. hétfő Mária
Egy lángoló nappali.
Nyitókép: Getty Images/inhauscreative

Tűzeset miatt hunyt el a nő első emeleti lakásában advent vasárnap estéjén

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Két halálos tűzeset is volt vasárnap éjszaka: egy nő egy zalaegerszegi társasházban, míg egy férfi egy balmazújvárosi családi házban halt meg

Tűz keletkezett vasárnap este tizenegy óra után a zalaegerszegi Ölyvesfalvi utcában egy nyolclakásos társasház első emeleti lakásában. Négy járművel vonultak a helyszínre a tűzoltók, akik a közművek elzárását követően eloltották a tüzet. A húsz négyzetméteres lakásban egy idős nő holttestét találták meg – közölte a katasztrófavédelem hétfő délelőtt az MTI-vel.

A társasházban tizennyolcan laknak, a tűzoltók hét embert, köztük egy mozgássérültet, valamint két kutyát mentettek ki.

Hétfő hajnalban Balmazújvárosban a Batthyány utcában lévő családi ház gyulladt ki: a száz négyzetméteres ház húsz négyzetméteres hálószobája égett teljes terjedelmében.

A tűzoltók a tűz oltása közben egy hatvanéves férfi holttestét találták meg.

Felhívták a figyelmet arra, hogy decemberben átlagosan óránként gyullad ki egy lakóépület, és a legtöbb tűz valamilyen elektromos hiba, vagy nyílt láng használata miatt következik be.

Gyakorinak nevezték, hogy fűtőeszköz, a kémény állapota, dohányzás, vagy főzés vezet lakástűzhöz.

Ha van otthon füstérzékelőnk, az a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még könnyebb megfékezni az éppen kigyulladt tüzet, vagy van idő épségben kimenekülni - áll a közleményben.

(Nyitóképünk illusztráció)

