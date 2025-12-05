ARÉNA - PODCASTOK
prisoner concept, Handcuffed hands of a prisoner in prison, Male prisoners were severely strained in the dark prison, violence
Nyitókép: Sinenkiy/Getty Images

Árulta a barátnőjét a zalai kamaszfiú

Infostart / MTI

Gyermekprostitúció miatt emeltek vádat egy zalai kamaszfiú ellen, aki kiskorú barátnője szexuális szolgáltatásait kínálta.

A Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő fiatalkorú és 14 évesnél fiatalabb barátnője megbeszélték, hogy hirdetést adnak fel a lányról szexuális szolgáltatásokat kínáló oldalakon, a jelentkezőktől származó pénzen pedig osztoznak – közölte a Zala Vármegyei Főügyészség szóvivője. A vádlott tisztában volt azzal, hogy a lány nem felnőtt, ennek ellenére idén januártól a saját telefonszámának és e-mail-címének megadásával regisztrálta őt különböző társ- és partnerkereső oldalakon.

A hirdetésekre alig egy hónap alatt, február 17-ig több mint harmincan jelentkeztek, akikkel a lány szexuális kapcsolatot létesített, ezért pedig alkalmanként 15 ezer és 30 ezer forint közötti összegeket kapott. Az így megszerzett, összesen mintegy egymillió forint nagy részét a kiskorú lány átadta a fiúnak.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség fiatalkorúak ügyésze gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt emelt vádat a fiatalkorú vádlottal szemben.

