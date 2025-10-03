ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.07
usd:
331.99
bux:
0
2025. október 3. péntek Helga
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Magyarország Kormánya

Csodaszép épületek – mutatjuk az Év háza-pályázat idei győzteseit

Infostart

Somogytúri és keszthelyi épület nyerte el a fődíjat a legrangosabb hazai független építészeti versenyen.

Megtartották az Év háza-pályázat díjátadó ünnepségét a budapesti Symbolban: a tervezők idén 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek a legrangosabb és legelismertebb, független építészeti versenyre – írja a 24.hu.

Csaknem negyven éve az a pályázat célja, hogy évről évre megismertesse a szakmával és a közönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek tart. 2025-ben a két fődíj mellett két szakmai különdíjat és három támogatói különdíjat vehettek át a nyertes épületek építészei.

A zsűri idén a 23 családi ház és 3 társasház közül a lakóépület kategóriában a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épületet választotta a legjobbnak. Az épületet Villányi Norbert és V. Marton Rozália tervezte. Szoják Balázs, a pályázat kurátora indoklásában azt mondta, a somogytúri ház nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus, az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét.

Somogytúr
Somogytúri családi ház. Fotó: Év háza-pályázat

A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri. Az indoklásban Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte, hogy egy közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épületet mentettek meg.

A további díjazott épületek és tervezők az alábbiak voltak:

Szakmai különdíjak

  • A Magyar Építész Kamara szakmai különdíját az A Fiúk Építész Stúdió, Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán vehette át egy 200 éves műemléki lakóház korszerűsítéséért
  • A Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a zsűri a CAN Architects Studió munkatársainak ítélte oda a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításán végzett munkájukért (az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza voltak)

Támogatói különdíjak

  • A Leier főtámogatói különdíját Fajcsák Dénes és Fábián Gábor kapta az Egerben megépült energiatudatos családi ház tervezéséért
  • A Meva Zsalurendszerek Zrt. támogatói különdíjának nyertesei Prof. Kertész András Tibor DLA és Tóth Tamás lettek, akik a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezői
  • A Terrán Tetőcserép-Gyártó Kft. támogatói különdíját szintén egy balatonfüredi épület, az Esterházy-kastély, látogatóközpont és múzeum felújítási munkáiért Herczeg László és Vörös Tamás DLA vihették haza

Az Év háza-pályázaton idén a Tóth Péter DLA vezette építészcsapat kapta meg a közönségdíjat egy fővárosi, kertvárosi családi ház felújításáért. A munkában Mérő Máté, Harmath-Gyetvay Enikő és Szilágyi Szabolcs építész működött közre.

(A nyitóképen: a keszthelyi Római Katolikus Óvoda épülete, amely korábban kastély volt.)

Kezdőlap    Belföld    Csodaszép épületek – mutatjuk az Év háza-pályázat idei győzteseit

pályázat

keszthely

díjátadás

év háza

somogytúr

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

Orbán Viktor: Magyarországot meg akarom védeni attól, hogy egy szövetségi rendszerbe kerüljünk Ukrajnával, és így háborúban álljunk Oroszországgal

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Szerinte délibáb, hogy az ukrajnai háborús helyzetet az EU tovább bírja, mint Oroszország. Érvelt a koppenhágai EU-csúcson bejelentett aláírásgyűjtés mellett, illetve gazdasági létkérdésnek is nevezte - már rövid távon is -, hogy ne szülessenek kevesebben Magyarországon. Kijelentette, a "sunyi, sunnyogó" Tisza Párt kiírta magát azon pártok sorából, amelyet komolyan lehet venni.
 

Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend

Orbán Viktor: meg kell állapodni Moszkvával egy átfogó európai biztonsági építményről is

Volodimir Zelenszkij arról beszélt, miért blokkolja Orbán Viktor Ukrajna uniós tagságát

A Nyugat „új típusú háborúban” áll Oroszországgal – beszédek az Európa-csúcson

Drónriadó volt péntek hajnalban a müncheni reptéren

Az orosz olajvásárlást növelő országokat szankcionálhatják a G7-ek

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Az újraegyesítés 35. évfordulóját ünnepli Németország, de a lakosság hangulata nem éppen ünnepi

Rendkívüli évfordulóra emlékezik Németország: 35 évvel ezelőtt, alig fél évvel az egykori NDK-ban tartott első szabad választások után deklarálták a két német állam újraegyesítését. Az akkori ünnepi hangulat, az összetartozás mámora azonban mára szinte a semmibe veszett.
 

Radikális megoldással szabadulna meg az illegális bevándorlóktól a német belügyminiszter

Nyolcvan intézkedésről határozott a német kormány az újraegyesítés ünnepe előtt

VIDEÓ
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.03. péntek, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rekordévet fut a személyi kölcsön piac: 1000 milliárd forint fölé nőhet az idei kihelyezés

Rekordévet fut a személyi kölcsön piac: 1000 milliárd forint fölé nőhet az idei kihelyezés

Miközben az Otthon Start Program érthető módon a figyelem középpontjába került, a fogyasztási hitelezés – különösen a személyi kölcsönök – csendben rekordot dönt. A szektor tavaly 819 milliárd forintot folyósított, az idei évben pedig várhatóan átlépi az 1000 milliárd forintot is. A digitalizáció térnyerése is jelentős, tavaly már a személyi kölcsönök 42%-át teljesen online igényelték, és a mesterséges intelligencia is egyre nagyobb szerepet kap a hitelezésben – erről is kérdeztük Soós Csabát, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetőjét. A szakember szerint a személyi kölcsön mára gyorsabbá, olcsóbbá és egyszerűbben hozzáférhetővé vált, a teljes hitelezési folyamat akár egy nap alatt lezajlik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az óriási fordulat a magyar olajellátásban, indulhat a leválás az oroszokról?

Itt az óriási fordulat a magyar olajellátásban, indulhat a leválás az oroszokról?

Plenković jelezte Orbán Viktornak, hogy jó lenne, ha a Mol Nyrt. és a Janaf képviselői mielőbb tárgyalnának.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Two Jewish men killed in Manchester synagogue attack named

Police believe the attacker is Jihad Al-Shamie, a 35-year-old British citizen of Syrian descent.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 09:04
Elkezdték postázni a nemzeti konzultációs kérdőíveket, ez lesz a menetrend
2025. október 3. 08:24
Nagy a készülődés Mohácson
×
×
×
×