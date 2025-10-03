Csodaszép épületek – mutatjuk az Év háza-pályázat idei győzteseit

Megtartották az Év háza-pályázat díjátadó ünnepségét a budapesti Symbolban: a tervezők idén 31 lakóépületet és 23 középületet neveztek a legrangosabb és legelismertebb, független építészeti versenyre – írja a 24.hu.

Csaknem negyven éve az a pályázat célja, hogy évről évre megismertesse a szakmával és a közönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek tart. 2025-ben a két fődíj mellett két szakmai különdíjat és három támogatói különdíjat vehettek át a nyertes épületek építészei.

A zsűri idén a 23 családi ház és 3 társasház közül a lakóépület kategóriában a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épületet választotta a legjobbnak. Az épületet Villányi Norbert és V. Marton Rozália tervezte. Szoják Balázs, a pályázat kurátora indoklásában azt mondta, a somogytúri ház nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus, az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét.

Somogytúri családi ház. Fotó: Év háza-pályázat

A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György vehette át a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri. Az indoklásban Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte, hogy egy közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épületet mentettek meg.

A további díjazott épületek és tervezők az alábbiak voltak:

Szakmai különdíjak

A Magyar Építész Kamara szakmai különdíját az A Fiúk Építész Stúdió, Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán vehette át egy 200 éves műemléki lakóház korszerűsítéséért

A Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a zsűri a CAN Architects Studió munkatársainak ítélte oda a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításán végzett munkájukért (az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza voltak)

Támogatói különdíjak

A Leier főtámogatói különdíját Fajcsák Dénes és Fábián Gábor kapta az Egerben megépült energiatudatos családi ház tervezéséért

A Meva Zsalurendszerek Zrt. támogatói különdíjának nyertesei Prof. Kertész András Tibor DLA és Tóth Tamás lettek, akik a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezői

A Terrán Tetőcserép-Gyártó Kft. támogatói különdíját szintén egy balatonfüredi épület, az Esterházy-kastély, látogatóközpont és múzeum felújítási munkáiért Herczeg László és Vörös Tamás DLA vihették haza

Az Év háza-pályázaton idén a Tóth Péter DLA vezette építészcsapat kapta meg a közönségdíjat egy fővárosi, kertvárosi családi ház felújításáért. A munkában Mérő Máté, Harmath-Gyetvay Enikő és Szilágyi Szabolcs építész működött közre.

(A nyitóképen: a keszthelyi Római Katolikus Óvoda épülete, amely korábban kastély volt.)