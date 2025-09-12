ARÉNA
2025. szeptember 12. péntek
Red speedometer close up
Nyitókép: Peter Dazeley/getty Images

Kilenc magyar útszakasz is bekerült az európai toplistába

Infostart

A Honda összegyűjtötte a legjobb európai autóutakat egy interaktív térképen, rajta magyar helyszínekkel is.

Közel 30 éves a Honda Civic Type R Európában, éppen búcsúzni készül a modell az öreg kontinenstől, de a Honda készített egy interaktív térkép Európa legélvezetesebb útszakaszaival – írja a vezess.hu.

A gyűjtemény 25 ország 120 szakaszát fogja össze, köztük nemzetközileg is ismert, valamint valódi, eddig rejtett kincsekkel. A helyszínek válogatásában autós szakemberek, vezetés iránt rajongók és Civic Type R-tulajdonosok is részt vettek.

A listára kilenc magyar ut is felkerült:

  • Ranga László út, Pécs
  • Gyöngyös–Parádsasvár
  • Bükkszentkereszt–Felsőtárkány
  • Gomba–Sülysáp
  • Bajna–Héreg
  • Csákvár–Szigliget (77-es út)
  • Biatorbágy–Etyek–Alcsútdoboz
  • Szentendre–Lepence–Esztergom–Dobogókő–Pomáz
  • Lillafüred–Mályinka

A Honda teljes listája a külföldi helyszínekkel és térképekkel itt található.

