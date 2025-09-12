Kilenc magyar útszakasz is bekerült az európai toplistába

Közel 30 éves a Honda Civic Type R Európában, éppen búcsúzni készül a modell az öreg kontinenstől, de a Honda készített egy interaktív térkép Európa legélvezetesebb útszakaszaival – írja a vezess.hu.

A gyűjtemény 25 ország 120 szakaszát fogja össze, köztük nemzetközileg is ismert, valamint valódi, eddig rejtett kincsekkel. A helyszínek válogatásában autós szakemberek, vezetés iránt rajongók és Civic Type R-tulajdonosok is részt vettek.

A listára kilenc magyar ut is felkerült:

Ranga László út, Pécs

Gyöngyös–Parádsasvár

Bükkszentkereszt–Felsőtárkány

Gomba–Sülysáp

Bajna–Héreg

Csákvár–Szigliget (77-es út)

Biatorbágy–Etyek–Alcsútdoboz

Szentendre–Lepence–Esztergom–Dobogókő–Pomáz

Lillafüred–Mályinka

A Honda teljes listája a külföldi helyszínekkel és térképekkel itt található.