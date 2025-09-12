Kilenc magyar útszakasz is bekerült az európai toplistába

Közel 30 éves a Honda Civic Type R Európában, éppen búcsúzni készül a modell az öreg kontinenstől, de a Honda készített egy interaktív térkép Európa legélvezetesebb útszakaszaival – írja a vezess.hu.
A gyűjtemény 25 ország 120 szakaszát fogja össze, köztük nemzetközileg is ismert, valamint valódi, eddig rejtett kincsekkel. A helyszínek válogatásában autós szakemberek, vezetés iránt rajongók és Civic Type R-tulajdonosok is részt vettek.
A listára kilenc magyar ut is felkerült:
- Ranga László út, Pécs
- Gyöngyös–Parádsasvár
- Bükkszentkereszt–Felsőtárkány
- Gomba–Sülysáp
- Bajna–Héreg
- Csákvár–Szigliget (77-es út)
- Biatorbágy–Etyek–Alcsútdoboz
- Szentendre–Lepence–Esztergom–Dobogókő–Pomáz
- Lillafüred–Mályinka
A Honda teljes listája a külföldi helyszínekkel és térképekkel itt található.