Nem szándékozik távozni pozíciójából a nemzetgazdasági miniszter - a nap hírei

Ukrajna addig folytatja a támadásokat a Barátság-kőolajvezeték ellen, amíg Oroszország bele nem egyezik a tűzszünetbe – közölte az ukrán elnök az ukrán függetlenség napján, a Majdan téren felvett videóban. Volodimir Zelenszkij kijelentette azt is, hogy Ukrajna nem köt elvtelen kompromisszumokat a béke érdekében, valamint méltányos és átfogó békeszerződést akar, biztonsági garanciákkal. A magyar külügyminiszter visszautasította a bombázással való fenyegetőzést.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak részvételével garantálná Ukrajna biztonságát egy békemegállapodás esetén Oroszország. Erről is beszélt az orosz külügyminiszter az NBC News műsorában. Szergej Lavrov közölte, a NATO békefenntartói nem állomásozhatnak ukrán területeken, Ukrajna nem csatlakozhat a nyugati katonai szövetséghez, hanem tartósan semleges zónának kell maradnia. A Rosszija 1 televíziónak pedig úgy nyilatkozott, Kijevnek vissza kell vonnia az oroszajkú lakosságot diszkrimináló összes ukrán törvényt.

Nem lehet ugyanarra a népszavazásra hivatkozni az egyik esetben, ha egy másikban nem érvényesítik azt – írta bejegyzésében a Mi Hazánk Mozgalom elnöke X-en. Ukrajna ugyanis ma ünnepelte függetlenségét egy 1991-es népszavazás eredményei alapján. Toroczkai László kiemelte, ugyanebben az évben egy ugyanilyen legitim népszavazás döntött Kárpátalja autonómiájáról, de ezt az ukrán parlament nem ratifikálta.

Ukrán drónok hajnalban több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén. A támadások miatt csökkent a kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz keletkezett az Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában.

Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház épületében. Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Moszkva polgármestere szerint a robbanást valószínűleg műszaki hiba okozta, egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel.

Norvégia 7 milliárd norvég korona értékben finanszíroz légvédelmi rendszereket Ukrajna számára. A norvég miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, Németországgal együtt biztosítják, hogy Ukrajna nagy teljesítményű légvédelmi rendszerekhez jusson. Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rakétarendszert finanszíroz közösen.

Két új légvédelmi rakétát tesztelt Észak-Korea – közölte az állami hírügynökség. A bejelentés azután történt, hogy Phenjan óvott egy "ellenőrizhetetlen" konfrontációtól, miután előzőleg dél-koreai katonák figyelmeztető lövéseket adtak le Észak-Korea irányába a két országot elválasztó demilitarizált övezetnél.

Irán és az Egyesült Államok közötti ellentét megoldhatatlan, és Teherán soha nem fog behódolni Washingtonnak. Ezt Irán legfőbb vallási és politikai vezetője közölte. Irán és az európai nagyhatalmak pénteken állapodtak meg abban, hogy felújítják tárgyalásaikat az iráni urándúsítás korlátozásáról. Ellenkező esetben készek újra életbe léptetni az ENSZ-szankciókat.

Védelmébe vette az Európai Uniónak a Washingtonnal megkötött vámtarifa-megállapodását az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a Frankfurter Allgemeine Zeitung internetes kiadásában azt írta, a 15 százalékos amerikai vámtarifa-plafon ha nem is tökéletes, de jó megállapodás. Az uniós bevezetendő viszontvámokkal ugyanis egy költséges kereskedelmi háborút kockáztatnának, amelynek negatív következményei lennének az európai alkalmazottakra, a fogyasztókra és az iparra.

Árréscsökkentést jelentett be a szerb elnök, ami legfeljebb 20 százalék lehet a kereskedelmi láncoknál. Aleksandar Vucic sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy a haszonkulcsot korlátozó intézkedések 23 termékcsoportra vonatkoznak, erről állapodtak meg a kereskedelmi láncokkal. Ennek eredményeképpen mintegy 3 ezer termék ára fog csökkenni.

Nem szándékozik távozni nemzetgazdasági miniszteri pozíciójából Nagy Márton. Ezt Facebook-oldalán jelezte a tárcavezető, akiről a Tisza párt elnöke állította a Magyar Hang Kompország című műsorában, hogy információi szerint távozásra készül. Nagy Márton közösségi oldalán azt írta: maradok.

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén, a Röszke-Hegyeshalom útvonalon – közölte a honvédelmi tárca. A haditechnikai eszközöket és katonai járműveket szállító menetoszlop ma lépett be az országba a Röszkénél, majd az M5-ös autópálya - M0-ás autóút – Budapest – M1-es autópálya – Hegyeshalom útvonalon halad, a határt várhatóan holnap éri el.

Bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, hogy a DÁP alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni.

Az Otthon Start programmal - a lakosság támogatása mellett - az ingatlanfejlesztők és az építőipar is eredményesebb lehet - hangsúlyozta miniszterelnöki főtanácsadó a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Szalai Piroska emlékeztetett, hogy a korábbi programokhoz képest az Otthon Startban vannak olyan gátak, amelyek fékezni tudják az ingatlanok további áremelkedését.