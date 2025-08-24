ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Robbanás egy moszkvai gyermekáruházban

Infostart / MTI

Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében - közölték orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.

A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.

A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.

