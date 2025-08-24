Robbanás egy moszkvai gyermekáruházban

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.

A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.

❗️?? - Explosion at Moscow's Central Children's World: Evacuation and Injuries Reported



An explosion occurred at the Central Children's World in Moscow, prompting an immediate evacuation of the building. Smoke was reported rising from the third floor.



A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.