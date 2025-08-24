7 milliárd dollárt kap Ukrajna fegyverre

"Németországgal együtt biztosítjuk, hogy Ukrajna nagy teljesítményű légvédelmi rendszerekhez jusson" - olvasható Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök közleményében.

"Németország és Norvégia szorosan együttműködik, hogy támogassa Ukrajnát az ország védelméért és a polgári lakosság megvédelmezéséért folytatott harcában az orosz légitámadásokkal szemben" - áll a közleményben.

Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rakétarendszert finanszíroz közösen. Ezenkívül Norvégia hozzájárul légvédelmi radar beszerzéséhez a német Hensoldt gyártótól, illetve légvédelmi rendszerekéhez a norvégiai Kongsbergtől.