ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ukrán katonák egy Patriot indító állást készítenek fel a harcra.
Nyitókép: Ukrán Légierő

7 milliárd dollárt kap Ukrajna fegyverre

Infostart / MTI

Norvégia hozzávetőlegesen 7 milliárd norvég korona (234 milliárd forint) értékben járul hozzá Ukrajna légvédelmének a támogatásához.

"Németországgal együtt biztosítjuk, hogy Ukrajna nagy teljesítményű légvédelmi rendszerekhez jusson" - olvasható Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök közleményében.

"Németország és Norvégia szorosan együttműködik, hogy támogassa Ukrajnát az ország védelméért és a polgári lakosság megvédelmezéséért folytatott harcában az orosz légitámadásokkal szemben" - áll a közleményben.

Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rakétarendszert finanszíroz közösen. Ezenkívül Norvégia hozzájárul légvédelmi radar beszerzéséhez a német Hensoldt gyártótól, illetve légvédelmi rendszerekéhez a norvégiai Kongsbergtől.

Kezdőlap    Külföld    7 milliárd dollárt kap Ukrajna fegyverre

norvégia

háború

légvédelem

urkajna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kutatás: a vegetariánusok hataloméhesebbek lehetnek

Kutatás: a vegetariánusok hataloméhesebbek lehetnek
Egy új kutatás aláásni látszik azt a sztereotípiát, hogy a húsmentes táplálkozás hívei békésebbek és szelídebbek lennének, mint a húsevők. A tekintélyes szaklapban megjelent tudományos cikk szerint a vegetáriánusok ambiciózusabbak és a státusz- és kontroll iránti vágyuk is erősebb, mint a húsevőknek.
Magyar aranyparádé a szakadó esőben

Magyar aranyparádé a szakadó esőben

A magyar versenyzők nagyszerűen szerepeltek a vasárnap délelőtti, esőáztatta döntős program során a milánói kajak-kenu világbajnokságon, két arany-, valamint egy-egy ezüst- és bronzérmet szereztek.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál

Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál

Ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet

Repült a gigabírság az ázsiai ruhaboltnak: lebuktak a trükközéssel, lefoglalta a NAV az árukészletet

A közlemény szerint a NAV kockázatelemzésén akadt fenn a távol-keleti kereskedő, aki több tízmillió forinttal csökkentette fizetendő áfáját.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia blames nuclear site attack on Ukraine as Kyiv marks independence day

Russia blames nuclear site attack on Ukraine as Kyiv marks independence day

Russia said several power and energy facilities had been targeted overnight by Ukraine, which has not commented.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 24. 11:25
Németország most már komolyan veszi a migrációt, fontos védelmet szüntetnek meg
2025. augusztus 24. 10:15
Durva személykedésbe torkollik Szijjártó Péter és Radosław Sikorski X-vitája
×
×
×
×