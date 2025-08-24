ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap
Ukrán R-34-T drón
Nyitókép: Ministry of Defence of Ukraine

Veszélyes ukrán dróntámadás ért egy orosz atomerőművet

Infostart / MTI

Ukrán drónok vasárnapra virradóra több energetikai létesítményt támadtak Oroszország területén, a támadások következtében csökkent a dél-oroszországi kurszki atomerőmű teljesítménye, és tűz keletkezett az észak-oroszországi Uszty-Luga üzemanyag-exportáló kikötői termináljában - közölték vasárnap orosz vezetők.

Dróntámadás következtében az ukrán határtól nem messze lévő kurszki atomerőműben egy másodlagos transzformátor megrongálódása miatt felére csökkent az erőmű hármas blokkjában a kapacitás - közölte a létesítmény sajtószolgálata.

Senki nem sebesült meg, és a keletkezett tüzet gyorsan eloltották. A közlemény szerint

a sugárzási szint az erőműben és a környékén nem haladja meg a megengedett érteket.

Az észak-oroszországi Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga kikötője felett mintegy tíz ukrán drónt lőttek le, a törmelékek következtében tűz keletkezett a Novatek üzemeltette, üzemanyag-exporthoz használt Balti-tengeri konténerterminálban - közölte a terület kormányzója. "A tűzoltók és a katasztrófa-elhárítók jelenleg is dolgoznak a tűz oltásán - közölte vasárnap reggel Alekszander Drozgyenko a Telegram üzenetküldő alkalmazásban.

Ukrán drónok támadtak egy ipari üzemet a dél-oroszországi Szuzranban is - közölte Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület közigazgatási vezetője. Itt sem történt sebesülés.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint vasárnapra virradóra az orosz erők összesen 95 drónt ártalmatlanítottak tizenhárom - közöttük a Leningrádi, Szamarai - terület, valamint a Krím félsziget felett.

A Roszaviacija orosz légiközlekedési hatóság közlése szerint vasárnapra virradó éjjel órákra több járatot le kellett állítani több repülőtéren, így a szentpétervári Pulkovón is.

Ukrajna az oroszok Achilles-sarkát bombázza, a fél világ Putyin következő lépését lesi - Háborús híreink vasárnap

Orosz atomerőművet és egy hatalmas üzemanyag-komplexumot talált el Ukrajna sikerrel az éjjel, a helyreállítási műveletek még tartanak. Tegnap az Európai Bizottság közölte, az EU újabb több mint 4 milliárd eurót folyósított Ukrajnának. Donald Trump amerikai elnök két dolgot mérlegel, ha nem sikerül összehozni a háború lezárásához szükséges orosz-ukrán elnöki csúcsot: magára hagyja Ukrajnát, vagy szankciókkal bénítja meg az orosz gazdaságot. Elemzők szerint a Kreml továbbra is elutasítja a közvetlen tárgyalásokat Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij elnök között, miközben kétségbe vonja az ukrán államfő legitimitását. Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteki felszólalása szerint mindennél közelebb került a háború lezárása Ukrajnában, Kijevnek „békeszerződést kellene kötnie”, másképpen az egész ország megsemmisülését kockáztatják. Az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeiről vasárnap ebben a cikkünkben számolunk be.

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarország területén: itt lehet vele találkozni az utakon

A katonai szállítójárművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

Zelensky vows to continue fighting as Ukraine marks independence day

Russia meanwhile said power and energy facilities had been targeted overnight by Ukraine, which has not commented.

