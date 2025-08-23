ARÉNA
2025. augusztus 23. szombat Bence
Woman feet on bycikle pedal in sunset light
Nyitókép: Solovyova/Getty Images

Révész Máriusz: az Aktív Magyarország idén több mint 250 millió forinttal támogatta a nyugdíjasok "megmozdítását"

Infostart / MTI

Az Aktív Magyarország idén több mint 250 millió forinttal támogatta a nyugdíjasok "megmozdítását" – hangsúlyozta az aktív Magyarországért felelős államtitkár szombaton Győrben.

Révész Máriusz a Rejuniva Magyarországi Szenior Sportjátékok és Mozgásfesztivál megnyitó ünnepségével egybekötött sajtótájékoztatón azt mondta, az aktív Magyarországért felelős államtitkárság feladata az, hogy könnyebbé tegyék az emberek életét azzal, hogy megmutatják nekik a mozgás lehetőségét, szépségeit.

Az államtitkár úgy véli, hogy azokat, akik nem mozognak eleget, úgy tudják megszólítani, hogy élménnyé alakítják a mozgást. Hozzátette, emellett akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha nemcsak élményt, hanem közösséget, közösségi élményt is nyújtanak.

"Nekünk az a feladatunk, hogy mindenkire odafigyeljünk, megmozgassuk a hátrányos helyzetűeket, a fogyatékkal élőket, a különböző problémákkal küzdőket és a nyugdíjasokat is" – szögezte le Révész Máriusz.

Ismertette, idén a nyugdíjasok megmozdítására több mint 250 millió forint támogatást osztottak szét, megállapodtak a nagyobb nyugdíjas szervezetekkel, amelyek többek között örömtáncokat, bowlingozást és gyalogló klubokat szerveznek. Utóbbiról elmondta, jelenleg 960 gyalogló klub működik Magyarországon, amelyeket szintén támogat pénzügyileg az államtitkárság.

Révész Máriusz az idősebb korú résztvevőkhöz szólva azt mondta, példát kell mutatniuk a fiatalok számára, az elkövetkező időszakban próbálják meg rávenni a környezetükben élő unokáikat, gyermekeiket, hogy mozogjanak többet, éljenek egészségesebben, és ennek köszönhetően legyenek boldogabbak.

Révész Máriusz: az Aktív Magyarország idén több mint 250 millió forinttal támogatta a nyugdíjasok "megmozdítását"

