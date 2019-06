Bencsik Attila: nem túlzsúfolt a Duna, de a sétahajózás nem a szállodahajóké

A laikus este a budapesti Duna-partokat járva azt látja, elképesztő sűrűséggel közlekednek a hajók. Ettől függetlenül nem biztos, hogy hajózásszakmailag sok az, ami a laikusoknak sok. Erről Bencsik Attila, a Magyar Hajózási Országos Szövetség alelnöke az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában azt mondta, a forgalom sűrűség nem érte el azt a kritikus szintet, hogy korlátozni kelljen a forgalmat.

"Persze, ha kisebb a forgalom, kisebb a baleseti kockázat, de az én véleményem az, ha mindenki betartja azokat a szabályokat, amelyek jó szabályok, akkor nem következnek be ilyen balesetek"

- utalt a Hableány katasztrófájára.

Arra a kérdésre, hogy van-e megfordulási tilalom a Dunán, például szállodahajók esetében, egyértelműen kijelentette, van ilyen tilalom, körülbelül két éve változott a jogszabály, amely épp a forgalom biztonságára tekintettel és azt védve megtiltotta a szállodahajóknak a fordulást.

"Hegymenetben fel kell menniük a folyón az Árpád híd fölé, völgymenetben a Lágymányosi híd alá, és ott fordulhatnak meg, de ennek a szabálynak a megtartásával folytathatnak sétahajózást és folytatnak is."

Elmondása szerint az elmúlt 4-5 évben vált az egyre inkább szokássá a fordulás, hogy az utasok a kabinjukból élvezhessék a budapesti panorámát.

"Ennek a korlátozásával lehetne csökkenteni a veszélyt, de nem ez volt most a kiváltó ok, hanem hogy nem tartották be a szabályokat" - tette hozzá Bencsik Attila, aki szerint

üdvös volna, hogy a sétahajózást kizárólag kishajók végezzék,

a nagy hajók pedig maradjanak a helyükön.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi