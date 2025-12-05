ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Karácsony Gergely fõpolgármester sajtótájékoztatót tart a Kormányinfón elhangzottakra reagálva a Városházán 2027. november 27-én. A fõpolgármester december 1-jére összehívta a Fõvárosi Közgyûlés rendkívüli ülését azért, hogy a testület ismét rögzítse Budapest valós pénzügyi helyzetét, majd ezt követõen az errõl szóló határozatot a tervek szerint demonstráció keretében elviszik a Karmelita-kolostorhoz.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Karácsony Gergely kemény üzenetet küldött a kormánynak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! - erre szólította fel a főpolgármester a kormányt pénteken a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott: „miután törvénytelenül elvették a főváros pénzét, majd nem fizették ki a fővárosnak jogszabályban rögzített jussát, arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét”.

Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták – tette hozzá.

A főpolgármester azt írta: „most úgy tűnik, ez is egy ordas nagy hazugság volt, mert most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerint valamiféle hitelt adnak csak a fővárosnak”.

„Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! És adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt! Most!” – szólított fel a városvezető.

Karácsony Gergely szerint mindez „újabb bizonyíték arra, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni”.

