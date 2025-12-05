ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Csökken idén az ipari termelés a friss KSH-adatok szerint

Infostart / MTI

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – közölte a KSH.

Októberben az előző év azonos időszakához mérten 2,7 százalékkal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5 százalékkal bővült az ipari termelés – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Első becslésében a KSH annyit közölt, hogy a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

Az ipari termelés októberi részletes adatait egy hét múlva, december 12-én pénteken közli a KSH.

