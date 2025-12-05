150 ezer élelmiszercsomag indul el az áruházi akció után a rászorulókhoz

A Rakjuk össze együtt a segítséget! elnevezésű kampány során 919 millió forint értékben tettek a kosarukba Nestlé termékeket a vásárlók a Tesco áruházakban szeptember 25. és október 8. között – mondta az InfoRádiónak Nagy György András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatokért felelős igazgatója.

Minden közösen értékesített Nestlé termék árbevételéből felajánlottak 1+1 százalékot, így több mint 18 millió forintnyi pénzadomány kerül az Élelmiszerbank egyesülethez.

Ebből körülbelül 150 ezer darab élelmiszercsomagot fogunk tudni összeállítani olyan termékekből, amiket áruházakból, gyártóktól, vendéglátóhelyekre ment meg az élelmiszerbank

– mondta.

Évről évre nő az élelmiszerpazarlás a háztartásokban. Ez az ünnepek közeledtével különösen aktuális problémát jelent – tette hozzá a külső kapcsolatokért felelős igazgató.

„Mindenkinek javasoljuk, hogy figyeljen oda, hogy mennyivel készül, hogy megfelelően mélyhűti-e le a maradékokat, akár egyeztessen a rokonokkal, ki mit visz egy-egy vendégségbe” – fogalmazott.

„Az Élelmiszerbank Egyesület törvényi akadályok miatt nem gyűjtheti össze a háztartásokból a feleslegeket, de így is szép számmal gyűjtjük például a lejárathoz közeli és csomagolási hibás termékeket az áruházakból. Éppen a napokban indítunk útjára olyan édességcsomagokat Mikulás időszakára, amit még húsvét vagy Halloween után gyűjtöttünk össze akkori szezonális termékekből. Összességében az a célunk, hogy az év utolsó két hónapjában 500 ezer, azaz félmillió élelmiszercsomagot tudjunk rászorulókhoz eljuttatni” – mondta Nagy György András az InfoRádióban.

Az egyesület a szegedi menzákon is szeretné elindítani az ebédmentő akcióját. Ezzel több ezer adag érintetlenül maradt ételt tudnának eljuttatni a rászorulókhoz