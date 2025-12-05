ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek Vilma
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetõket fogad a Karmelita kolostorban 2025. december 5-én. Mellette Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár (j).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Különleges vendégeket fogadott Orbán Viktor

Infostart / MTI

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke pénteken hivatalában fogadott evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetőket – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A megbeszélésen részt vett Harmatta János, a Magyarországi Keresztény Testvér Gyülekezetek vezetője; Földesi Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház elnöke; Győri Máté, a Magyar Evangéliumi Gyülekezetek Egyházának elnöke; Hámori Attila, az Alabástrom Projekt vezetője; Horváth Gábor, a Magyar Apostoli Egyház elnöke; Kyle Eckhart, a Golgota Keresztény Gyülekezet országos vezető lelkésze; Lakatos Péter, a Szabadkeresztény Egyház püspöke; Mikes Attila, a Nemzeti Prófétai Mozgalom vezetője; Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke; Perjesi István, az Agapé Gyülekezetek Közösségének vezető lelkipásztora; Süveges Imre; az Omega Hálózat Egyház vezető lelkésze, valamint Giró-Szász Áron miniszterelnöki megbízott és Nagy János, Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Budapest, 2025. december 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) evangéliumi és neoprotestáns keresztény vezetõket fogad a Karmelita kolostorban 2025. december 5-én. Mellette Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezetõ államtitkár (j). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
