Azt kérik a katolikus püspökök, hogy az Országgyűlés ne szavazza meg a petesejt-donációt

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia figyelmeztet arra: miközben az Országgyűlés előtt fekvő törvényjavaslat lehetővé tenné a petesejt-donációt. „A gyermek továbbra is pótolhatatlan ajándék, akinek joga van ahhoz, hogy házasságon belül foganjon, ott hordják ki, és ott nevelkedjen” – írja a katolikus.hu oldalon publikált közlemény.

A püspöki konferencia szerint „a jó szándékú segítség nem írhatja felül a gyermek méltóságát és alapvető jogait”, és óva int minden olyan megoldástól, amely mesterségesen bontja szét a szülők és gyermekek természetes kapcsolatát. „Vannak esetek, amikor egy gyermeknek nem adatik meg, hogy a vér szerinti szülei nevelhessék fel. Azonban ilyen helyzeteket mesterségesen létrehozni ellentétes a gyermek legfontosabb javával, érdekével és jogaival” – írják.

A közlemény szerint „a petesejt donáció – és ezt más országok tapasztalata is alátámasztja, ahol ezt bevezették, – szélesre nyitja az utat a béranyaság, a gyermek „rendelésre” való megszerzése, vagy az azonosnemű párok gyermekhez jutása előtt.”

Azt írják: „Egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják. Kérjük a törvényhozókat, a tudományos élet képviselőit és minden jóakaratú embert, hogy a gyermekáldás érdekében valóban tegyünk meg minden helyes lépést, de eközben is tartsuk tiszteletben a gyermek jogát ahhoz, hogy házasságon belül foganjon, és a szüleinek szeretetében nőhessen fel.”