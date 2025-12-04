Migrációs káoszról beszélt a Frontex volt ügyvezetője

Véget kell vetni az átgondolatlan, az uniós intézményekbe és a nemzeti kormányokba beszivárgott civil szervezetek terjesztette befogadó kultúrának, ugyanis migrációs káosz van Európában, ami civilizációs káoszhoz vezet – jelentette ki Fabrice Leggeri, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti (EP-) képviselője, az Európai Unió varsói székhelyű határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) korábbi ügyvezető igazgatója Brüsszelben csütörtökön.

„Meg kell szabadulnunk attól a narratívától, amely meggyengítette a határainkat”

– fogalmazott a Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli képviselete által Harc Európa lelkéért címmel rendezett konzervatív konferencián tartott előadásában Leggeri.

Kijelentette: szakítani kell az európai határokat gyengítő, az Európai Bizottság és a civil szervezetek által terjesztett ideológiákkal, mert – mint kiemelte – a migránsok visszaélnek a menedékjoggal, a menedékjog iránti kérelmekkel, amelyeket illegális eszközként használnak a migrációs politikák és a határellenőrzések megkerülésére. Szakítani kell továbbá azzal, hogy az Európai Bizottság arra kényszeríti a tagállamokat, hogy fogadják azokat a migránsokat, akikre nincs szükségük, akiket nem akarnak a területükön látni, de akik kihasználják és visszaélnek a nemzetközi menedékjog fogalmával.

„Vissza kell térnünk a valódi nemzetközi védelem lényegéhez. Ahhoz, hogy a tagállamok dönthessenek arról, ki kaphat védelmet, ki kaphat menekültstátuszt, és ki nem, és kit kell ezután kiutasítani, mert nincs jogosultsága az uniós tartózkodásra” – fogalmazott Leggeri, majd hozzátette: az európai külső határok vagy bármely más határ illegális átlépését bűncselekménynek kell tekinteni.

Véleménye szerint a migrációs válság oka, hogy olyan ideológiák, köztük a woke ideológia terjednek Európában, amelyek egyértelműen előnyben részesítik a külföldieket. Szavai szerint

vannak olyanok, köztük politikusok, politikai csoportok, vagy civil szervezetek, amelyek a külföldieket részesítik előnyben a saját állampolgáraikkal szemben.

„Ezekben az emberekben és szervezetekben egyfajta gyűlölet uralkodik mindazzal szemben, akik vagyunk, a saját identitásunkkal, nemzeti identitásunkkal, az európai identitásunkkal szemben” – fogalmazott.

Közölte: a nem kívánt tömeges migrációnak biztonsági fenyegetés, magas szintű a bűnözési ráta és terrorizmus a következményei. Mindez bizonyítja, hogy a határok és határvédelem helyreállítására alapvetően szükséges – húzta alá.

Kiemelte továbbá: a határoknak szimbolikus jelentésük is van. Világosan mutatják meg, hogy „egy nemzet vagyunk”. Ha nincs határ, nincs nemzet. Ha nincs határ, nincs identitás. Ha nincs határ, nincs józan ész a nemzeti szolidaritás, vagy akár az európai szolidaritás tekintetében – hívta fel a figyelmet.

Hatékonyabb és szigorúbb visszaküldési politikákra és jogszabályokra, valamint visszaküldési mechanizmusra van szükség. Véget kell vetni a kedvesnek és barátságosnak tűnő befogadási kultúrának és megközelítésnek.

„Akinek nincs jogosultsága az unió területére lépni, vagy az uniós maradásra, vissza kell küldeni, és pont” – fogalmazott.

Szigorúbb migrációs szabályozásokra van szükség, szigorúbban kell betartatni azokat,

és foglalkozni szükséges azzal a ténnyel is, hogy egyes civil szervezetek szándékosan alá akarják ásni a nemzeti kormányok vagy akár az uniós ügynökségek által hozott intézkedéseket. Nyomást kell gyakorolni továbbá a származási országokra, hogy fogadják vissza saját állampolgáraikat – hangoztatta.

„Legyünk büszkék a kultúránkra. Próbáljunk meg nem félve vállalni és ápolni hagyományainkat, és ne adjuk fel identitásunkat” – tette hozzá előadásában a francia EP-képviselő.

László András: identitásválság van az uniós intézményekben

Változásra van szükség Brüsszelben, a lehető leggyorsabban, az uniós intézmények ugyanis vezetési és identitásválsággal küzdenek – jelentette ki László András, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az MCC konferenciáján. Úgy látja, hogy a józan ész és az európai értékek hiányoznak az európai politikából és a döntéshozatalból.

A régi elit képtelen megbirkózni azzal a gondolattal, hogy a globalista, liberális történelemértelmezés megbukott. Az az ígéret, hogy eljön a liberális demokráciák, a globális jólét időszaka, hamisnak bizonyult – tette hozzá.

„Egy korszak végén vagyunk,

a hidegháború utáni liberális globalista politika nem váltotta be ígéreteit. Az EU kudarcot vallott: béke helyett háború van, szabadság helyett válságok váltják egymást, jólét helyett stagnálás és megélhetési válság jelentkezett” – fogalmazott.

Európa olyan kihívásokkal, sok esetben önmaga által okozott válságokkal néz szembe, amelyeket nem tud, vagy nem hajlandó megoldani. A régi brüsszeli elit nem riad vissza attól, hogy szükség esetén megsértse saját szabályait, a demokratikus elveket, miközben jogállamiságot hirdet és Európa-pártinak nevezi magát – mondta.

A brüsszeli elit mindig megtalálja a módját annak, hogy egy válságot felhasználva tovább növelje hatalmát a tagállamok felett. Legyen szó pénzügyi válságról, migrációs válságról, egészségügyi világjárványról vagy bármilyen más kérdésről,

Brüsszelben a válasz mindig az, hogy európai megoldást találjanak és azt rákényszerítsék a tagállamokra

– hívta fel a figyelmet.

A legutóbbi ilyen válság – mint kiemelte – az ukrajnai háború. Az EU vezetői több pénzt, több adósságot és több uniós szintű döntést sürgetnek. A korrupt EU-vezetők számára az ukrajnai korrupciós botrányok sem okoztak jelentős belső vívódást – emelte ki László András.

Szavai szerint Európa legjelentősebb önmaga által okozott válsága azonban a migrációs és határválság, amelynek következményei egyértelműek: több erőszakos bűncselekmény, több terrortámadás. A megoldás egyszerű: mindenekelőtt meg kell védeni a külső határokat, aztán el kell távolítani az illegális bevándorlókat Európából – jelentette ki.

Olyan vezetőkre van szükség, akiknek víziójuk, bátorságuk és erőjük van. Olyan vezetőkre, akik a szólásszabadságot választják a cenzúra helyett, akik a törvényt és a rendet választják, nem pedig a tömeges illegális bevándorlást, akik kiállnak az igazságért, a nőkért és lányokért, nem pedig a „genderideológiáért”, akik magukévá teszik a keresztény és nemzeti örökséget, nem pedig a globalizmust – mondta, hozzátéve, hogy „ez az egyetlen módja annak, hogy megnyerjük a harcot Európa lelkéért”.

Nem szabad elfelejteni Európának a keresztény értékeit, a nemzeti hagyományokat, csak ez jelentheti a megújulást és a talpra állást Európa számára – tette hozzá László András.

Orbán Balázs: az európai válságot csak radikális eszközökkel lehet kezelni

Európa komoly bajban van, de a bajok nem maguktól jönnek, hanem az a brüsszeli elit elhibázott politikájának a következménye – jelentette ki a Harc Európa lelkéért címmel megrendezett konzervatív konferencián magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs. Mint mondta, nem magától van migrációs válság, nem magától van gazdasági válság, hanem az elhibázott brüsszeli döntések következményeként stagnál az európai gazdaság, emelkednek az energiaárak, és egyre nehezebb a középosztály számára a megélhetés.

„Az európai elit nem gondolkodik semmi másban, csak az orosz-ukrán háború további finanszírozásában, és ezért hajlandó feláldozni akár az európaiak biztonságát, békéjét és gazdasági fejlődési lehetőségeit is” – fogalmazott.

Az európai válságot csak radikális eszközökkel lehet kezelni: új vezetésre van szükség az Európai Unióban, különben nem lehet úrrá lenni a háborún, a migrációs válságon és a gazdasági hanyatláson

– emelte ki.

Azon véleményének adott hangot, amely szerint az európai emberek ki fogják kényszeríteni, hogy olyan vezetőik legyenek, akik az ő érdekeiket képviselik, nem pedig valami "tőlük távol lévő, magasrendűnek tartott hatalmi célkitűzést". Ez a demokratikus fordulat most történik egész Európában - hívta fel a figyelmet.

A politikus kiemelte: az Európai Uniót sújtó legerősebb és legfontosabb kihívás jelenleg az orosz-ukrán háború. Ezzel összefüggésben azt mondta: olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a bátorság, az elhivatottság arra, hogy valami teljesen mást csináljanak, mint az uniós vezetők az elmúlt négy évben. Olyan politikusokra van szükség, akikben megvan a bátorság arra, hogy lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy Európa lezárja ezt a konfliktust – húzta alá.

Az Európai Unió Külügyi Szolgálatát (EKSZ) érintő csalási és korrupciós üggyel kapcsolatban Orbán Balázs azt mondta:

a botrány megint megmutatta, hogy a háborúpárti elit milyen korrupt, technokrata és bürokrata eszközökkel vezeti az Európai Uniót.

Ez a botrány újabb érvet jelent az Európai Unió radikális átalakítása mellett – szögezte le.

A háborúpárti uniós külügyi főképviseletet és az uniós intézményrendszert vissza kell bontani, valamint a tagállamoknak újra kezükbe kell venniük a kezdeményezést. Ez fontos szuverenitási kérdés - tette hozzá nyilatkozatában a miniszterelnök politikai igazgatója.