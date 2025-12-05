Egy somogyi település pár héten belül bevezeti az ebadót

Somogyszentpál fideszes polgármestere megelégelte az egyébként 812 fős településen uralkodó állapotokat, ezért Poszáné Szabó Edit úgy döntött, 2026-tól bevezetik az ebadót – írja a 444. Az önkormányzatoknak már 10 éve van lehetőségük bevezetni ezt a települési adót, a sonline.hu szerint viszont a Balaton környékén eddig egyetlen település sem lépte meg.

A településvezető szerint a kóbor kutyák mára veszélyt jelentenek. Beszámolója szerint volt már rá példa, hogy falkába verődött ebek támadtak rá egy háziállatra, máskor pedig csirkéket, kacsákat vagy akár birkákat téptek szét.

Nem egy háznál 10-16 kutyát tartottak láncon, rossz körülmények között, mintha csak egy állatmentő horrorfilm forgatásába csöppent volna az ember.

Az ebadóval azt szeretnék elérni, hogy a gazdák végre komolyan vegyék az alapvető állattartási szabályokat. A rendelet ráadásul nem mindenkit sújt: aki chipeli, oltatja és ivartalanítja a kutyáját, 1-2 kutyáig teljesen mentesülhet a fizetés alól. A baj azoknál kezdődik, akik félig házőrzőként, félig élő riasztóként tartanak sok kutyát, láncon, bezárva, elhanyagolva. A település évente több tucat állatot kénytelen menhelyre küldeni, nem véletlen, hogy a menhely támogatására havonta komoly összeget fizetnek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Szigethalom vezetése is úgy döntött, hogy januártól bevezeti az ebadót, hasonló célokból.