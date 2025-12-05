Erre a néhány méterre nagyon kellene figyelnie minden autósnak

A téli gumik felszerelésével nem feltétlenül kell megvárni az első havazást: az általános jótanács szerint, amennyiben 7 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet, akkor már bőven van értelme a téli abroncsoknak, ugyanis a nyári gumik ilyenkor már megkeményednek és csökken a tapadásuk – írja a hvg.hu.

A német autóklub, az ADAC adatai szerint, téli útviszonyok mellett, amíg egy téli gumikon futó személyautót átlagosan 25-35 méter alatt lehet 50 kilométer/óra sebességről teljesen megállítani, addig nyári gumikon ugyanez a művelet 50-70 méterre növekszik.

A téli abroncsok a jégen is jobban működnek: ugyanarról a sebességről 70-100 méter alatt lehet megállni, míg nyári garnitúrával a távolság 140-200 méterre nő.