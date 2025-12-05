ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383
usd:
328.64
bux:
109387.87
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Car tires in snow.
Nyitókép: Pannonia/Getty Images

Erre a néhány méterre nagyon kellene figyelnie minden autósnak

Infostart

A téli időjárási körülmények mellett jelentősen megnőhet a féktávolság, ha nem az évszaknak megfelelő abroncskészlet van az autónkon.

A téli gumik felszerelésével nem feltétlenül kell megvárni az első havazást: az általános jótanács szerint, amennyiben 7 Celsius-fok alá csökken a hőmérséklet, akkor már bőven van értelme a téli abroncsoknak, ugyanis a nyári gumik ilyenkor már megkeményednek és csökken a tapadásuk – írja a hvg.hu.

A német autóklub, az ADAC adatai szerint, téli útviszonyok mellett, amíg egy téli gumikon futó személyautót átlagosan 25-35 méter alatt lehet 50 kilométer/óra sebességről teljesen megállítani, addig nyári gumikon ugyanez a művelet 50-70 méterre növekszik.

A téli abroncsok a jégen is jobban működnek: ugyanarról a sebességről 70-100 méter alatt lehet megállni, míg nyári garnitúrával a távolság 140-200 méterre nő.

Kezdőlap    Autó    Erre a néhány méterre nagyon kellene figyelnie minden autósnak

felmérés

időjárás

csökkenés

téli gumi

nyári gumi

tél

statiszta

féktávolság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Mintegy 31 ezer forinttal, bruttó 322 ezer forintra emelkedik a minimálbér január elsejétől a szakszervezetek és a munkáltatók megállapodása szerint. Több juttatás, köztük a táppénz, az álláskeresési járadék, a gyed és a gyod összege is emelkedik.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

November végén volt egy kisebb megingás a világ tőzsdéin, az AI lufi kipukkanásától is tartottak a befektetők, de persze azt az esést is megvették a befektetők, és mostanra újra a történelmi csúcsok közelében állnak a világ részvénypiacai. Az elmúlt napokban azonban kezdett elfogyni a lendület, újabb impulzusokra várnak a befektetők. Legkésőbb jövő hét szerdán érkezik is ilyen impulzus, akkor tart kamatdöntő ülést az amerikai jegybank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 04:20
Csak egy villanás volt, de kötegnyi pénzébe kerül az autósnak – fotó
2025. december 4. 20:49
A számok nyelvén – Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok
×
×
×
×