2025. december 5. péntek
Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

2025. december 5. 18:00
Bódis László a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

Podcastok

2025. december 5. 19:21
Munkáltatói érdekképviselet: kell a tempós bérfelzárkóztatás, de ez az ütem nem tartható később egy ilyen gazdaságban
2025. december 5. 18:59
Fény derül Messi titkaira: Pécs és Barcelona összefog
2025. december 5. 18:23
Ládacsapda a megoldás, de nem tudni, hová kellene tenni – új információk a Budapesten kóborló vadállatról
2025. december 5. 18:00
Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
2025. december 5. 17:19
Meglepő fordulat: kiderült, mennyit terveznek költeni idén karácsonykor északi szomszédunkban
2025. december 5. 16:52
Az ezüst még az aranynál is jobban szárnyal
2025. december 5. 16:41
Elemző: megismétlődik a mintázat a magyar iparban
2025. december 5. 15:54
Szalai Zoltán: a tanár-diák viszony ma is hasonlatos ahhoz, mint amilyen Arisztotelész idejében volt
