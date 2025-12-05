ARÉNA - PODCASTOK
Figyelmeztető tábla, defibrillátor.
Nyitókép: Unsplash

Nem adták ki a defibrillátort a forgalmi irodából, amikor rosszul lett egy férfi a Határ úti metró bejáratánál

Infostart

Egy utas számolt be róla, hogy a Határ úti metróállomás ügyeletese nem működött közre az életmentésben, a BKV belső vizsgálatot indított.

„A lépcső aljában egy ember feküdt, körülötte körülbelül 20 ember állt. Láttam, hogy valaki fel-le mozog: épp újraélesztettek a fekvő férfit a járókelők” – írja bejegyzésében egy utas, amit a szeretlekmagyarorszag.hu vett észre. A beszámoló szerint december 3-án hiába próbálták az újraélesztéshez elkérni a Határ úti metrómegálló defibrillátorát, nem adták oda.

A közeli forgalmi iroda előtt álló két fiatal választ sem kapott, bár többször is megnyomták a hívógombot, nem történt semmi. Erre a posztoló is elkezdte nyomkodni a gombot, amire végre kijött egy nő a forgalmi irodából, ám

a helyzet ismertetése után sem adta oda a defibrillátort, mondván „már jön a mentő”, „csak a metró területén lehet használni”, illetve rákérdezett, hogy tudja-e valaki használni.

A felháborodott posztoló szerint nem sokkal ez után az iroda munkatársa becsukta az ajtót. Az utas bejelentést tett az esetről, és három másik tanúval együtt a helyszínen maradt, a rendőrök felvették az adataikat. A beszámoló szerint a mentő körülbelül egy óra múlva vitte el az idős férfit.

Az utas azt is hangsúlyozza posztjában, hogy a félautomata defibrillátort bárki használhatja, és azokat „nem lehet rosszul használni”. Hozzátette, hogy a laikus által végzett korai defibrilláció többszörösére növeli a túlélés esélyét, és szerinte „életveszélyben nincs olyan szabályzat, ami felülírhatná az élet védelmét”.

A portál megkeresésére a BKV azt írta, belső vizsgálatot rendeltek el az eset kapcsán, ami jelenleg is tart.

„Azt tudjuk biztosan, hogy az érintett munkatárs nem működött közre abban, hogy a helyszínen tartózkodók használhassák a defibrillátort, de a vizsgálat célja, hogy minden körülményt teljes körűen tisztázzon a társaság”

– írta a közlekedési vállalat, hozzátéve, hogy a BKV-nál nincsen olyan szabályozás vagy előírás, amely tiltja a metró területén elhelyezett defibrillátorok metróterületen kívüli alkalmazását, különösen nem vészhelyzet esetén.

„Mivel a készülék a BKV Zrt. tulajdona, amelyért a szolgálatban lévő munkatárs felelősséggel tartozik, a megfelelő eljárás nem a készülék átadása lett volna, hanem az, hogy az ügyeletes maga viszi ki a defibrillátort a rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak szakszerű használatában.” – írták.

A BKV szerint az eset rendkívül ritka és elszigetelt, nem tükrözi azt az elkötelezettséget, amelyet a BKV képvisel az utasok biztonsága iránt.

„A BKV metrónál dolgozó munkatársai rendszeres képzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy szükség esetén magabiztosan és szakszerűen tudják használni a rendelkezésre álló eszközöket,

és a lehető leghatékonyabban járuljanak hozzá az utasok biztonságához. Az eszközök pedig már több alkalommal bizonyították életmentő szerepüket” – közölte a vállalat.

Az országos hatósági útmutatók szerint az automata és félautomata defibrillátorokat laikusok is használhatják, mivel a készülék hangutasításokkal segíti a felhasználót, és csak indokolt esetben ad le sokkot. A Büntető Törvénykönyv szerint pedig mindenkinek általános segítségnyújtási kötelezettsége van a tőle elvárható mértékig.

Magyarországon a Mentőszolgálat alapítványának adatai szerint több mint 1500 nyilvános defibrillátor található. A készülékeket jól látható és könnyen hozzáférhető helyen, például üveges fali szekrényben érdemes elhelyezni, mivel az életmentés során minden perc számít.

