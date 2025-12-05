ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek Vilma
Závecz Research alapító ügyvezetője, Závecz Tibor látható a képen.
Nyitókép: Závecz Research

Plafon a Tisza Párt fölött?

InfoRádió

Megállt a Tisza Párt növekedése, a Fidesznek pedig kis mértékben emelkedett a támogatottsága a Závecz Research legutóbbi felmérése szerint, amelynek eredményeiről az InfoRádió Závecz Tibort, a kutatóintézet alapító ügyvezetőjét kérdezte.

A nyári folyamatos emelkedés után a Tisza Párt támogatottsága a teljes népesség körében megállt, a Fidesznél viszont folytatódott az emelkedés – számolt be a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet által mért legfrissebb trendekről a cég ügyvezetője.

Závecz Tibor elmondta: kutatásaik alapján a Tisza Párt jelenleg 35 százalékon áll, ugyanúgy mint egy hónappal korábban.

„A nyártól kezdődő időszakra a Fidesznél is emelkedést láthattunk, tehát itt a kampánynak volt egy olyan hatása, hogy egyre többen ehhez a két párthoz csatlakoztak. A Fideszé folytatódott az utóbbi egy hónapban is, most éppen 30 százalékon áll a kormánypárt."

Ez az 5 százalékpontnyi különbség 400 ezer fő eltérést mutat, tehát ennyivel több támogatója, szimpatizánsa van jelenleg a Tisza Pártnak. A Mi Hazánk és a DK támogatottsága jelenleg 4-4 százalék – tette hozzá az ügyvezető.

Závecz Tibor arról is beszélt, hogy az ő méréseik szerint a Magyar Kétfarkú Kutya Párt jelenleg 3 százalékos támogatottságot tudhat maga mögött a teljes népességen belül.

Szerinte „ezek az adatok azt jelzik, hogy még nem reménytelen a Kutyapárt bejutása a törvényhozásba, nyilván nagyon függ attól, hogy fognak-e intenzíven kampányolni a közeljövőben vagy sem, illetve a jelöltjeik meg fognak-e jelenni legalább azokon a helyeken, ami szükségszerű ahhoz, hogy országos listát tudjanak állítani. Lehet, hogy ezek a jelöltek nem rúgnak labdába majd az adott választókerületben, de ahhoz, hogy a párt láthatóvá váljon a mostaninál nagyobb mértékben, ahhoz szükséges, hogy helyben is legyenek megszemélyesítői."

A Fidesz és a Tisza rendelkezik-e tartalékokkal, mennyire bővülhet a szavazói bázisuk – kérdezte az InfoRádió riportere.

Politikai tartalékok és szociológiai természetű tartalékok is lehetnek a két nagy párt számára – jelezte az ügyvezető.

Mint mondta: politikai tartalékok a Fidesz számára a Mi Hazánk táborában lehetnek, ebbe az irányba esetleg olyan üzeneteket küldenek, amire ők fogékonyak.

„A Tisza Párt esetében, ha ilyen politikai jellegű tartalékot nézek, akkor az ellenzéki pártok jelenlegi tábora látszik, hiszen főképpen ellenzéki szavazókat gyűjtött össze tavaly. És mind a két pártnak ott vannak még azok az emberek, akik jelenleg nem szegődtek el sehová sem, tehát a pártnélküliek, ha ilyen szociológiai, demográfiai jellegű megközelítésmódot alkalmazunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ahol gyengébben állnak a pártok, ott lehetnek számukra tartalékok."

Závecz Tibor szerint a Tisza Párt számára a kistelepülések jelenthetnek tartalék0t, hiszen ott le van maradva a Fidesztől, vagy például az idősek csoportja. „Az a kérdés, hogy tudnak-e olyan kampánytechnikákat alkalmazni, vagy üzeneteket eljuttatni, amivel őket magukhoz tudják vonzani.”

A Fidesz esetében a nagyvárosok lehetnek azok a helyek, esetleg a fiatalok, ahonnan plusz szavazókat tudnak gyűjteni, „amivel már nagyon sokat próbálkoztak, de nem sikerült. Ez a két közeg talán az, ahol lehet egy jól célzott kampánystratégiával még valamit elérni, illetve

ne feledkezzünk meg az egzisztenciális ígéretekről sem, amelyek mind a két párt esetében fontosak, és ezek nagyon-nagyon célzottak."

A Fidesz esetében maguk a döntések, amik alapvetően a középosztályt segítő döntések, a Tisza esetében pedig szintén számos ilyen gazdasági ígéret van, nyilván döntés nem tud lenni – fogalmazott Závecz Tibor.

