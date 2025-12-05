ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Vinkó József, Bauer Bence, Hankó Balázs, Navracsics Tibor, Karácsony Gergely, Palkovics László, Demkó Attila, Zsidai Zoltán Roy és Csendes Olivér.

Szombat

11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője

14.00 Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter

16.00 Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter

18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere

23.00 Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója

Vasárnap

5.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője

8.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos

13.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője

14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő

16.00 Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke

18.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója

23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója

