Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Az utóbbi időben több kulcsfontosságú Apple-vezető távozásáról is érkeztek hírek: Alan Dye dizájnigazgató elhagyja a céget, Lisa Jackson környezetvédelmi vezető nyugdíjba vonul, és a lista folytatódik. Ezek a távozások számos negatív hangvételű cikket eredményeztek, amelyek az Apple hanyatlását jósolják - írta az Apple Insider.