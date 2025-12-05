Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Szombat
11.00 Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője
14.00 Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
16.00 Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter
18.00 Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere
23.00 Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Vasárnap
5.00 Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
8.00 Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos
13.00 Zsidai Zoltán Roy gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
14.00 Bor Olivér kiberbiztonsági szakértő
16.00 Takács Ernő, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
18.00 Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
23.00 Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója