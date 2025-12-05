ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.18
usd:
327.98
bux:
109206.15
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hétköznapi élelmiszerekben is kimutatták egy fokozottan veszélyes vegyi anyag jelenlétét

Infostart

A növényvédő szerek egyik bomlásterméke, a trifluorecetsav Európában is számos gabonaalapú élelmiszerben ott van. Káros hatással lehet a várandós nőkre, a spermára, az immunrendszerre, a májra és a pajzsmirigyre egyaránt. Magyarország sem mentes a káros vegyszertől.

A szaporodási képességet és a fejlődést is gátló növényvédőszer-maradvánnyal szennyezettek a gabonapelyhek, lisztek, kenyerek Európa-szerte – írja a Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) figyelmeztetése alapján a hvg.hu.

Az EU-s szinten most először elvégzett vizsgálat során az „örök vegyi anyagként” ismert rifluorecetsav (TFA) előfordulását vizsgálták meg 16 európai országban, köztük Magyarországon forgalomba hozott, összesen 66 gabonaalapú élelmiszertermékben – gabonapelyhek, édességek, tésztafélék, croissant, teljes kiőrlésű és fehér kenyér, lisztek –, és a csapvízben mért érték 107-szeresét találták bennük átlagosan.

Az MVTSZ idehaza 3 mintát vett: egy adag sajtos pogácsát, egy rozskenyeret és egy csomag durva zabpelyhet. A felsoroltak közül csak a rozskenyér nem volt TFA-val szennyezett.

A vizsgálat során a következőket állapították meg:

  • A TFA-t a minták 81,8 százalékában (66-ból 54 mintában) mutatták ki, értéke ezekben meghaladta a szaporodási képességet károsító vagy hormonkárosító anyagokra vonatkozó alapértelmezett elfogadható szermaradvány határértéket (10 μg/kg).
  • Az átlagos TFA-koncentráció 78,9 μg/kg volt, a legmagasabb érték pedig elérte a 360 μg/kg-ot (egy gabonapehelyben).
  • A búzaalapú termékek szignifikánsan szennyezettebbek más gabonaféléknél.

A friss kutatások szerint a TFA károsítja a reprodukciót, a fejlődést és a pajzsmirigyet. A vegyipari cégek által közzétett vizsgálatok összefüggést mutattak a romló spermakép, valamint a pajzsmirigy-, máj- és immunrendszeri káros hatások között is.

„A TFA-nak minden ember ki van téve többféle úton – az élelmiszereken és a csapvízen keresztül is. Eredményeink sürgetővé teszik a PFAS-tartalmú peszticidek azonnali betiltását, hogy megállítsuk az élelmiszerlánc további szennyeződését.” – mondta Simon Gergely, a PAN Europe vegyianyag-szakértőjét.

A szervezet ezért sürgeti az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot, hogy határozzon meg védelmi célt szolgáló TFA-határértéket, és felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat a PFAS-tartalmú növényvédő szerek betiltására, valamint a TFA monitorozására az élelmiszerekben.

Kezdőlap    Tudomány    Hétköznapi élelmiszerekben is kimutatták egy fokozottan veszélyes vegyi anyag jelenlétét

élelmiszeripar

növényvédő

vegyszer

gabona

káros anyag

méreg

reprodukció

bomlástermék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A szuperkomputer nem bízik Lionel Messiben? Este sorsolás!

A szuperkomputer nem bízik Lionel Messiben? Este sorsolás!

Pénteken, magyar idő szerint 18 órától rendezik a washingtoni John F. Kennedy Centerben a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását. Az Opta elemző cég elkészítette esélylatolgatását: kiderült, matematikai képletek alapján mely válogatottak számítanak favoritnak. Ennek alapján (is) nagy biztonsággal megállapítható: európai vagy dél-amerikai győztest avatnak majd.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez lehet a magyar gazdaság új kitöréspontja

Ez lehet a magyar gazdaság új kitöréspontja

A magyar gazdaság egyik nagy lehetősége, ha az egyetemeken és kutatóintézetekben születő tudományos eredményekre épülő innovatív technológiákat sikerrel viszik piacra deep tech vállalkozások. Ebben a műsorban kiderül, hogy mit takar ez az elnevezés és hogyan tudnak az élettudományi vagy AI-alapú fejlesztések áttörni a globális piacon. Szó volt arról is, hogy Magyarországon milyen oktatási és finanszírozási programok segítik a tudományos eredményekből kinövő technológiai cégeket, miért vonzza Magyarország a nemzetközi nagyvállalatok K+F központjait, milyen szerepe van az egyetemeknek ebben a folyamatban és miért fontos a KKV-k számára is, hogy innovatívvá váljanak. Vendégünk volt Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult

Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult

Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

Netflix to buy Warner Bros film and streaming businesses for $72bn

The major Hollywood deal means Netflix will takeover ownership of franchises including Harry Potter and Game of Thrones.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 12:43
Őrült rekordkísérlet: a felhők között fociztak – videó
2025. december 5. 09:02
Péntek este jön az év utolsó szuperholdja, különleges nevet visel
×
×
×
×