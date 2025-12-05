Hétköznapi élelmiszerekben is kimutatták egy fokozottan veszélyes vegyi anyag jelenlétét

A szaporodási képességet és a fejlődést is gátló növényvédőszer-maradvánnyal szennyezettek a gabonapelyhek, lisztek, kenyerek Európa-szerte – írja a Pesticide Action Network Europe és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) figyelmeztetése alapján a hvg.hu.

Az EU-s szinten most először elvégzett vizsgálat során az „örök vegyi anyagként” ismert rifluorecetsav (TFA) előfordulását vizsgálták meg 16 európai országban, köztük Magyarországon forgalomba hozott, összesen 66 gabonaalapú élelmiszertermékben – gabonapelyhek, édességek, tésztafélék, croissant, teljes kiőrlésű és fehér kenyér, lisztek –, és a csapvízben mért érték 107-szeresét találták bennük átlagosan.

Az MVTSZ idehaza 3 mintát vett: egy adag sajtos pogácsát, egy rozskenyeret és egy csomag durva zabpelyhet. A felsoroltak közül csak a rozskenyér nem volt TFA-val szennyezett.

A vizsgálat során a következőket állapították meg:

A TFA-t a minták 81,8 százalékában (66-ból 54 mintában) mutatták ki, értéke ezekben meghaladta a szaporodási képességet károsító vagy hormonkárosító anyagokra vonatkozó alapértelmezett elfogadható szermaradvány határértéket (10 μg/kg).

Az átlagos TFA-koncentráció 78,9 μg/kg volt, a legmagasabb érték pedig elérte a 360 μg/kg-ot (egy gabonapehelyben).

A búzaalapú termékek szignifikánsan szennyezettebbek más gabonaféléknél.

A friss kutatások szerint a TFA károsítja a reprodukciót, a fejlődést és a pajzsmirigyet. A vegyipari cégek által közzétett vizsgálatok összefüggést mutattak a romló spermakép, valamint a pajzsmirigy-, máj- és immunrendszeri káros hatások között is.

„A TFA-nak minden ember ki van téve többféle úton – az élelmiszereken és a csapvízen keresztül is. Eredményeink sürgetővé teszik a PFAS-tartalmú peszticidek azonnali betiltását, hogy megállítsuk az élelmiszerlánc további szennyeződését.” – mondta Simon Gergely, a PAN Europe vegyianyag-szakértőjét.

A szervezet ezért sürgeti az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóságot, hogy határozzon meg védelmi célt szolgáló TFA-határértéket, és felszólítja az Európai Bizottságot és a tagállamokat a PFAS-tartalmú növényvédő szerek betiltására, valamint a TFA monitorozására az élelmiszerekben.