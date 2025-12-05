Mindenki százezer forintot kap karácsonyra egy magyar településen

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Berente képviselő-testülete úgy döntött, hogy megajándékozza lakóit az ünnepek előtt, ráadásul nem kevés pénzzel – írja a Borsod24 beszámolója nyomán a 24.hu.

A körülbelül 1000 fős település önkormányzata Berente honlapján tette közzé a részleteket, a szöveg szerint „a karácsonyi ünnepek alkalmából Berente településén az arra jogosultak részére, egyszeri 100 ezer forint karácsonyi támogatást biztosít”.

Mint írják, a többségnek már valószínűleg ki is fizették az egyszeri támogatást, ugyanis december 3-án lehetett készpénzben átvenni, de aznap elindultak az átutalások is.

A lap kereste Nyeste Józsefet, Berente polgármesterét, hogy megtudakolja, pontosan kik is jogosultak erre. Választ nem kapott, de úgy tudja, a támogatásra jogosult az a kérelmező, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap (28 500 forint) összegének huszonötszörösét, vagyis 712 500 forintot.