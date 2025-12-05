ARÉNA - PODCASTOK
A fényesen ragyogó telihold az éjszakai égen.
Nyitókép: Unsplash

Péntek este jön az év utolsó szuperholdja, különleges nevet visel

Infostart

2025 utolsó szuperholdja, a Hideg Szuperhold nagyobb, mint szokott. Csütörtökön kezdte, de pénteken is beragyogja az éjszakai eget, magasabbra emelkedve a szokásosnál.

A jelenség azért kapta a szuper jelzőt, mert a Hold pozíciója ilyenkor a perigeummal, vagyis a Földhöz legközelebb eső ponttal esik egybe. Ennek köszönhetően akár 10 százalékkal nagyobbnak és fényesebbnek látszik egy átlagos teliholdnál, főleg, ha összevetjük a környező tereptárgyakkal – írja a divany.hu.

A Hideg Szuperhold az év második legnagyobb teliholdja, és a négyrészes szuperhold-sorozat harmadik állomása. Bár a holdtölte pillanata december 4-én volt, péntek este is igazán látványosnak ígérkezik.

December 5-én egy órával naplemente után emelkedik majd fel, ami ideális a távcsővel vagy messzelátóval történő megfigyelésre.

A szuperhold magassága szintén különleges: a téli napforduló közeledtével a nap alacsonyan jár, így a telihold az éjszakai égbolt magas ívén látható.

Számos nép figyeli ezt a fázist: a Cree és Oglala törzsek a fagyban repedező fákról nevezték el, a Dakota törzs a vedlő szarvasok agancsáról, a Mohawk és Mohican népek pedig Hideg Hold vagy Hosszú Éjszaka Hold néven emlegették. Az óangol forrásokban is találkozunk vele, méghozzá Moon Before Yule néven.

Legközelebb január 3-án lesz szuperhold, ami a Farkas Hold elnevezést viseli.

