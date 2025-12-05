Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

A szakszervezetek és a munkáltatók a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán állapodtak meg a végső megállapodás szerint a minimálbérről és a garantált bérminimumról. A döntésről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett.
Ennek alapján a 24.hu számítása szerint a minimálbér 2026. január elsejével 11 százalékkal emelkedhet, a jelenlegi bruttó 290 800 forintról bruttó 322 000 forintra, a növekmény +31 200 forintot jelent bruttóban. A garantált bérminimum 7 százalékkal, a jelenlegi bruttó 348 800 forintról bruttó 372 800 forintra emelkedhet, ami +24 000 forint bruttóban.
A portál emlékeztet, hogy több állami juttatás számítási alapját törvényileg a minimálbér aktuális összegéhez kötötték, így ezek a legkisebb bér emelésével automatikusan növekednek.
A fő juttatások, amelyeknek az összege változik 2026 január 1-től:
- A táppénz maximuma: a minimálbér kétszeresének 1/30-a naponta. Ez 2025-ben bruttó 19 387 forint/nap volt, ami 2026-ban 21 467 forint/napra növekszik.
- Az Álláskeresési járadék maximuma a minimálbér napi összege. Ez 2025-ben 9 694 forint volt, ami jövőre 10 733 forintra növekszik.
- A Gyermekgondozási díj (gyed) maximuma a minimálbér kétszeresének 70 százalékáig terjed. Ez a 2025-ös bruttó 407 137 forint/hó összegről 2026-ban havi 450 800 forintra növekszik.
- A Gyermekek otthongondozási díja (gyod) összege a minimálbérrel megegyezik. A 2025. évi bruttó 290 800 forint havi összeg tehát 322 800 forintra növekszik jövőre.
- A diplomás gyed összege a felsőfokú tanulmányok típusa szerint a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér vagy garantált bérminimum 70%-a, így automatikusan nő a legkisebb bérek emelkedésével.