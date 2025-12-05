Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

A szakszervezetek és a munkáltatók a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán állapodtak meg a végső megállapodás szerint a minimálbérről és a garantált bérminimumról. A döntésről Orbán Viktor miniszterelnök is bejelentést tett.

Ennek alapján a 24.hu számítása szerint a minimálbér 2026. január elsejével 11 százalékkal emelkedhet, a jelenlegi bruttó 290 800 forintról bruttó 322 000 forintra, a növekmény +31 200 forintot jelent bruttóban. A garantált bérminimum 7 százalékkal, a jelenlegi bruttó 348 800 forintról bruttó 372 800 forintra emelkedhet, ami +24 000 forint bruttóban.

A portál emlékeztet, hogy több állami juttatás számítási alapját törvényileg a minimálbér aktuális összegéhez kötötték, így ezek a legkisebb bér emelésével automatikusan növekednek.

A fő juttatások, amelyeknek az összege változik 2026 január 1-től: