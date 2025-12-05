ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Apostol‑Kovács Judit Európa‑ és világbajnok kötélugró

Infostart

Apostol-Kovács Judit, a Maklári Bosch Kötélugró Klub elnöke, edzője és többszörös Európa- és világbajnok ugróköteles 41 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Számos egyéni és csapat Európa-bajnoki cím mellett világbajnoki győzelmet is szerzett, majd edzőként és sportszövetségi vezetőként folytatta munkáját.

Tragikusan fiatalon, 41 éves korában hunyt el Apostol‑Kovács Judit, a Maklári Bosch Kötélugró Klub elnöke, edzője, többszörös Európa‑ és világbajnok versenyző – adta hírül a heol.hu.

Ötéves volt, amikor először látta a tévében azt a sportágat, amely később meghatározta az életét. A kötélugrásról akkor még nem nagyon hallottak Makláron, ahol ma már a korábbi polgármester szavai szerint maklárikummá tették ezt a sportot Judit és édesanyja, Kovácsné Farkas Zsuzsa, aki a lánya unszolására honosította meg az ugrókötelezést előbb a maklári iskolában, majd később az azóta világ- és Európa-bajnokokat nevelő klubbal. Ennek a most elhunyt Apostol-Kovács Judit volt az elnöke – írja a nekrológban a megyei portál.

„Az ugrókötél sportág teljesen meghatározza az életemet” – írta Judit edzői bemutatkozásában, amely ma is olvasható a klub oldalán. „Az első nemzetközi versenyemen 1994-ben vettem részt, amikor is lehetőségem volt az USA-ba utazni, ami gyermekfejjel nem tűnt olyan nagy dolognak, nyilván mai fejjel látom, hogy mekkora lehetőség volt ez számomra. Az első Európa bajnoki címemet 1999-ben szereztem, és ezt követte még megannyi egészen 2004-ig, amikor a profi pályafutásomat befejeztem. Büszkén írom le, hogy 6 évig védtem meg folyamatosan az egyéni Európa-bajnoki címemet, csapatommal háromszoros összetett Európa-bajnokok vagyunk, és 2004-ben az összetett csapatvilágbajnoki címet is megszereztük.”

Versenyzői sikerek után szerette volna a tudását átadni és másokat is segíteni. 2009-ben tért vissza az egyesülethez mint okleveles ugrókötéledző pár év fellépésekkel, cirkuszi turnékkal és európai barangolással töltött év után. Az elit korosztály edzője lett. 2010-től a Magyar Ugrókötelesek Szövetségében is részt vállalt, először, mint főtitkár, majd 2016-tól, mint a szövetség elnök. A Maklári Bosch Kötélugró Klub vezetését 2015-ben vette át az alapítótól, édesanyjától.

Versenytársak, barátok, a maklári ugrókötelesek nagy-nagy családja próbálja most feldolgozni, hogy Jucával – ahogy mindenki ismerte – nem találkozunk többé. Juca velünk marad a példával, ahogyan kemény munkával a világ legjobbjai közé ugrálta magát, de velünk marad azoknak a tanítványoknak a sikereiben is, akik az ő keze alatt nevelkedtek. Itt marad kislányán, Szofin keresztül is, akinek édesapja, Juca férje azt írta az első versenyén nyert érmekkel készült kép mellé: „Anya mindig látni fog téged…” Juca tragikus módon ezen a versenyen már nem lehetett ott anyaként, edzőként sem. Hosszú betegség után, 41 éves korában hunyt el. Búcsúztatását szűk családi körben tartják majd.

