Narendra Modi indiai miniszterelnök (j) és a kétnapos állami látogatáson Indiában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog a megbeszélésük kezdetén az újdelhi Haidarábád Házban 2025. december 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Alekszandr Kazakov

„Hetvenkedett" Indiában Vlagyimir Putyin

Infostart / MTI

Hetven pontból álló közös nyilatkozatot fogadott el Vlagyimir Putyin és Narendra Modi az orosz elnök indiai látogatása során.

Közös nyilatkozatot tettek közzé a Kreml honlapján Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök Újdelhiben tartott pénteki tárgyalásainak eredményeiről.

Az orosz elnök állami látogatása során terítéken voltak egyebek között gazdasági és kereskedelmi, energetikai, közlekedési, távol-keleti és északi-sarki, valamint a békés célú nukleáris és űripari együttműködés kérdései.

Putyin kifejezte Oroszország készségét az orosz üzemanyag-szállítások további akadálytalan folytatására, és kijelentette, hogy Moszkva szorosan együttműködik Újdelhivel védelmi kérdésekben, segítséget nyújt az indiai hadsereg modernizálásához.

A közös nyilatkozat szerint Putyin meghívta Modit az Oroszországban 2026-ban rendezendő következő, sorrendben 24. orosz-indiai csúcstalálkozóra.

Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
