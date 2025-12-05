„Hetvenkedett" Indiában Vlagyimir Putyin

Közös nyilatkozatot tettek közzé a Kreml honlapján Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi indiai miniszterelnök Újdelhiben tartott pénteki tárgyalásainak eredményeiről.

Az orosz elnök állami látogatása során terítéken voltak egyebek között gazdasági és kereskedelmi, energetikai, közlekedési, távol-keleti és északi-sarki, valamint a békés célú nukleáris és űripari együttműködés kérdései.

Putyin kifejezte Oroszország készségét az orosz üzemanyag-szállítások további akadálytalan folytatására, és kijelentette, hogy Moszkva szorosan együttműködik Újdelhivel védelmi kérdésekben, segítséget nyújt az indiai hadsereg modernizálásához.

A közös nyilatkozat szerint Putyin meghívta Modit az Oroszországban 2026-ban rendezendő következő, sorrendben 24. orosz-indiai csúcstalálkozóra.