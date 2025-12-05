Levélben tiltakozik a Fidesz–KDNP az EP gyakorlata ellen

Közleményében a képviselőcsoport kiemelte: az intézményi kommunikáció mögé bújtatott pártpolitikai lejárató kampány súlyosan sérti az EP kommunikációjának pártatlanságra és kiegyensúlyozottságra vonatkozó alapelveit, ezért felszólítják Metsola EP-elnököt, hogy vessen véget a kettős mércén alapuló gyakorlatnak.

Levelükben hangsúlyozták: megdöbbenéssel tapasztalták, hogy az Európai Parlament közösségi médiacsatornáin tényként hivatkoznak az EP baloldali-liberális többsége által elfogadott Strik-jelentés „hazug és politikailag elfogult” megállapításaira.

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az EP közösségi médiafelületeit pártpolitikai céloknak rendeljék alá, és a semleges intézményi tájékoztatásra szolgáló oldalakon lejárató kampányt folytassanak egy tagállammal szemben” – fogalmaztak.

Azon meggyőződésüknek adtak hangot, amely szerint, a pártjellegű kommunikáció nem az EP mint intézmény, hanem a politikai frakciók feladata. Különösen visszatetszőnek nevezték, hogy miközben az Európai Parlament novemberi ülésein mintegy 64 állásfoglalást fogadott el, az EP közösségi média oldalain megjelenített témák egyike sem olyan, amelyeket a jobboldali frakciók támogatásával szavaztak volna meg, mint például az EU üzleti környezetének egyszerűsítését célzó, úgynevezett Omnibus csomag, vagy az erdőirtási rendelet felülvizsgálata. Ez az eljárás az EP közösségimédia-szerkesztőségének szélsőségesen elfogult és kettős mércén alapuló szerkesztési gyakorlatára utal, ami újfent ellentmond az intézményi kommunikáció pártatlanságot és kiegyensúlyozottságot feltételező alapelveinek – jelentették ki.

Kiemelték: nem ez az első alkalom, hogy a Fidesz–KDNP delegációja felhívja az EP-elnök figyelmét az Európai Parlament részrehajló kommunikációs gyakorlatára, azonban – mint írták – láthatóan ez a hozzáállás továbbra is folytatódik.

„Elvárjuk, hogy az Európai Parlament elnökeként követelje meg az illetékes főigazgatóságtól valamennyi politikai frakcióval és képviselővel szemben a pártatlan és kiegyensúlyozott eljárást” – zárták az EP elnökének írt levelüket a Fidesz–KDNP EP-képviselőcsoport tagjai.