Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, a cseh ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke prágai kampánygyûlésén 2025. szeptember 30-án. A parlamenti választásokat október 3-án és 4-én tartják Csehországban.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Kedden kinevezi kormányfőnek Andrej Babišt a cseh köztársasági elnök

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Andrej Babiš, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke csütörtökön este bejelentette, hogy megválik az Agrofert holdingtól, amelynek eddig egyedüli tulajdonosa volt. Ezzel elhárult az akadálya kormányfői kinevezésének, amit Petr Pavel államfő is megerősített.

Andrej Babiš a közösségi hálón nyilvánosságra hozott egyik videójában közölte: az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává. A lépéssel Babis a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani. „Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte” – szögezte le.

„Üdvözlöm azt a világos és érthető módot, amellyel Andrej Babis teljesítette megállapodásunkat és nyilvánosan elmagyarázta összeférhetetlenségének megoldását.

Úgy döntöttem ezért, hogy kedden, december 9-én reggel kilenc órakor kinevezem kormányfővé.

Tiszteletben tartom a képviselőházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások eddigi menetét” – reagált a pártvezető bejelentésére csütörtök este Petr Pavel államfő szintén a hírtévében.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babišt kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

A prágai várban csütörtökön folytatódtak Petr Pavel cseh köztársasági elnök informális beszélgetései azokkal a miniszterjelöltekkel, akiket az új kormányba szánnak. Az elnök ezúttal a honvédelmi, a mezőgazdasági és a külügyi tárca jelöltjeivel találkozott.

Csütörtökön elsőként Jaromír Zůna érkezett a Hradzsinba, aki az Szabadság és Közvetlen Demokrácia jelöltjeként kerülne a honvédelmi tárca élére. Az államfővel való találkozót kellemes hangulatúnak nevezte, és azt mondta: minden fontos kérdésben egyetértettek. A sajtó viszont hiába kérdezte a lőszerkezdeményezésről és Ukrajnáról, ezeket nem akarta részletezni, és végül az újságírói kérdések elől távozott.

Utána Martin Šebestyán következett, aki a mezőgazdasági miniszteri poszt várományosa, szintén az SPD jelöltjeként. Šebestyán 2013 és 2022 között vezette a Mezőgazdasági Intervenciós Alapot, amely az agrártámogatásokat kezeli Csehországban. Bírálói szerint az ő irányítása idején az Andrej Babiš tulajdonában lévő Agrofert holding előnyt élvezett a támogatások elbírálásakor. Šebestyán ezt úgy kommentálta: éppen az általa vezetett intézmény volt az első, amely vizsgálni kezdte Babiš esetleges összeférhetetlenségét. A beszélgetést konstruktívnak nevezte, és elmondta, hogy a legtöbb kérdésben összhangban voltak az elnökkel.

A harmadik vendég Petr Macinka volt, az Autósok mozgalom elnöke, aki a külügyminiszteri posztra esélyes. A megbeszélést tárgyilagosnak és komolynak írta le. Petr Pavellel a cseh külpolitika egységességéről, az ország EU-s szerepéről, valamint Oroszországgal és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekről beszéltek. Macinka úgy látja: nem várható nagy véleménykülönbség a köztársasági elnök és az új kormány között ezekben az ügyekben. Hozzátette, hogy megköszönte az elnöknek, amiért fogadni fogja az Autósok környezetvédelmi miniszterjelöltjét, Filip Tureket is. Szerinte sok a félreértés Turek körül, és kérte az elnököt, hogy legyen vele „szigorú, de igazságos”.

Pavel ugyanakkor még a tárgyalások előtt jelezte: szerinte kevés az esély arra, hogy Filip Turek, aki korábban rasszista és homofób posztjai miatt hívta fel magára a cseh közvélemény figyelmét, valóban miniszter legyen. Egyúttal azt is felvetette, hogy talán szükség lenne egy alkotmánybírósági eljárásra, amely tisztázná az elnök szerepét a kormányalakítási folyamatban. Andrej Babiš viszont közölte: ő nem akar ilyen ügyet indítani Pavel ellen, mert jó viszonyra törekszik az államfővel.

