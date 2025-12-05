Kedden kinevezi kormányfőnek Andrej Babišt a cseh köztársasági elnök

Andrej Babiš a közösségi hálón nyilvánosságra hozott egyik videójában közölte: az Agroferttel ezentúl nem lesz semmiféle kapcsolata, és a politikából való távozása után sem válik újra a cég tulajdonosává. A lépéssel Babis a politikusi és a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget kívánja megoldani. „Ezzel teljesítettem az államfő azon feltételét, amelyhez kormányfői kinevezésemet kötötte” – szögezte le.

„Üdvözlöm azt a világos és érthető módot, amellyel Andrej Babis teljesítette megállapodásunkat és nyilvánosan elmagyarázta összeférhetetlenségének megoldását.

Úgy döntöttem ezért, hogy kedden, december 9-én reggel kilenc órakor kinevezem kormányfővé.

Tiszteletben tartom a képviselőházi választások eredményét és a koalíciós kormányalakítási tárgyalások eddigi menetét” – reagált a pártvezető bejelentésére csütörtök este Petr Pavel államfő szintén a hírtévében.

A hatályos cseh törvények szerint egy kormánytag nem lehet tulajdonosa olyan vállalatnak, amely állami támogatásokra jogosult. A köztársasági elnök ennek a problémának a megoldását szabta feltételül annak, hogy Babišt kormányfővé nevezze ki és kormányalakítással bízza meg.

A prágai várban csütörtökön folytatódtak Petr Pavel cseh köztársasági elnök informális beszélgetései azokkal a miniszterjelöltekkel, akiket az új kormányba szánnak. Az elnök ezúttal a honvédelmi, a mezőgazdasági és a külügyi tárca jelöltjeivel találkozott.

Csütörtökön elsőként Jaromír Zůna érkezett a Hradzsinba, aki az Szabadság és Közvetlen Demokrácia jelöltjeként kerülne a honvédelmi tárca élére. Az államfővel való találkozót kellemes hangulatúnak nevezte, és azt mondta: minden fontos kérdésben egyetértettek. A sajtó viszont hiába kérdezte a lőszerkezdeményezésről és Ukrajnáról, ezeket nem akarta részletezni, és végül az újságírói kérdések elől távozott.

Utána Martin Šebestyán következett, aki a mezőgazdasági miniszteri poszt várományosa, szintén az SPD jelöltjeként. Šebestyán 2013 és 2022 között vezette a Mezőgazdasági Intervenciós Alapot, amely az agrártámogatásokat kezeli Csehországban. Bírálói szerint az ő irányítása idején az Andrej Babiš tulajdonában lévő Agrofert holding előnyt élvezett a támogatások elbírálásakor. Šebestyán ezt úgy kommentálta: éppen az általa vezetett intézmény volt az első, amely vizsgálni kezdte Babiš esetleges összeférhetetlenségét. A beszélgetést konstruktívnak nevezte, és elmondta, hogy a legtöbb kérdésben összhangban voltak az elnökkel.

A harmadik vendég Petr Macinka volt, az Autósok mozgalom elnöke, aki a külügyminiszteri posztra esélyes. A megbeszélést tárgyilagosnak és komolynak írta le. Petr Pavellel a cseh külpolitika egységességéről, az ország EU-s szerepéről, valamint Oroszországgal és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kérdésekről beszéltek. Macinka úgy látja: nem várható nagy véleménykülönbség a köztársasági elnök és az új kormány között ezekben az ügyekben. Hozzátette, hogy megköszönte az elnöknek, amiért fogadni fogja az Autósok környezetvédelmi miniszterjelöltjét, Filip Tureket is. Szerinte sok a félreértés Turek körül, és kérte az elnököt, hogy legyen vele „szigorú, de igazságos”.

Pavel ugyanakkor még a tárgyalások előtt jelezte: szerinte kevés az esély arra, hogy Filip Turek, aki korábban rasszista és homofób posztjai miatt hívta fel magára a cseh közvélemény figyelmét, valóban miniszter legyen. Egyúttal azt is felvetette, hogy talán szükség lenne egy alkotmánybírósági eljárásra, amely tisztázná az elnök szerepét a kormányalakítási folyamatban. Andrej Babiš viszont közölte: ő nem akar ilyen ügyet indítani Pavel ellen, mert jó viszonyra törekszik az államfővel.