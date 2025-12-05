ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.02
usd:
328.69
bux:
109387.87
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Dicstelen ranglista élére került fel a főváros

Infostart

Hiába szerepel sok város az utazók kedvenc helyei között, sok közülük a legmocskosabb helyek listájára is felkerült, így Budapest is. Ráadásul nem is akármelyik fokára a képzeletbeli dobogónak.

Sajátos kutatást végzett a Radical Storage nemzetközi hálózat: a cég több mint 70 ezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelést adtak 100 népszerű nagyváros látványosságaival kapcsolatban. Majd kimondottan tisztaságuk, illetve piszkosságuk alapján rangsorolták a világszerte vonzó célpontokat – írja az Economx.

Az eredmény meglepő, ugyanis több igen közkedvelt európai nagyváros is felkerült a listára.

A turisztikai oldal felmérése alapján, a turisták értékelései szerint Budapest érdemelte ki a legkoszosabb város címét.

A látogatók közel 40 százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, a karbantartási hiányosságokra. A portál szerint ez főként amiatt lehet, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.

Nem sokkal maradt le azonban a magyar fővárostól Róma a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze sem, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól. Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

A turisták értékelései alapján tehát íme, a tíz legmocskosabbnak tartott város:

  1. Budapest
  2. Róma
  3. Las Vegas
  4. Firenze
  5. Párizs
  6. Milánó
  7. Verona
  8. Frankfurt
  9. Brüsszel
  10. Kairó

A kutatás az utazók által legtisztábbnak tartott városokat is kiemeli, eszerint Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha bizonyult a legjobbnak.

A portál azt is megjegyzi, hogy a rangsorok vélhetően nem változtatják meg bárkinek is az utazási bakancslistáját, de legalább tudni, hol ne legyenek különleges elvárások mondjuk a járdák tisztaságával kapcsolatban.

Kezdőlap    Külföld    Dicstelen ranglista élére került fel a főváros

budapest

felmérés

főváros

ranglista

szemetelés

kosz

turisták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Mintegy 31 ezer forinttal, bruttó 322 ezer forintra emelkedik a minimálbér január elsejétől a szakszervezetek és a munkáltatók megállapodása szerint. Több juttatás, köztük a táppénz, az álláskeresési járadék, a gyed és a gyod összege is emelkedik a bejelentés után.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

A piacok ma már a jövő heti Fed-kamatdöntést árazgatták: a legfrissebb munkaerőpiaci adatok alapján a befektetők közel biztosra veszik, hogy érkezik az újabb kamatvágás az Egyesült Államokban. Ez óvatos, oldalazó hangulatot hozott a részvénypiacokon, a nap végére mérsékelt erősödés volt látható Európában és az USA-ban is. Holnap még jön néhány fontos adat - többek között a PCE-infláció -, így izgalmas lesz, hogyan zárnak a nagyobb indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 21:13
Itt az orosz válasz a Szkripal-üggyel kapcsolatos brit jelentésre
2025. december 4. 20:37
Lassan kihátrálnak az olaszok Kijev támogatásából?
×
×
×
×