Dicstelen ranglista élére került fel a főváros

Sajátos kutatást végzett a Radical Storage nemzetközi hálózat: a cég több mint 70 ezer Google-véleményt elemzett, amelyben a turisták értékelést adtak 100 népszerű nagyváros látványosságaival kapcsolatban. Majd kimondottan tisztaságuk, illetve piszkosságuk alapján rangsorolták a világszerte vonzó célpontokat – írja az Economx.

Az eredmény meglepő, ugyanis több igen közkedvelt európai nagyváros is felkerült a listára.

A turisztikai oldal felmérése alapján, a turisták értékelései szerint Budapest érdemelte ki a legkoszosabb város címét.

A látogatók közel 40 százaléka panaszkodott a magyar főváros tisztaságára, a sok szemétre és az elhanyagoltságra, a karbantartási hiányosságokra. A portál szerint ez főként amiatt lehet, hogy Budapest hulladékgazdálkodási rendszere egyszerűen nem tud lépést tartani a turistaforgalom rohamos növekedésével.

Nem sokkal maradt le azonban a magyar fővárostól Róma a túlcsorduló utcai kukákkal és sok szeméttel, Las Vegas a hatalmas bulifolyam okozta tisztasági problémákkal és Firenze sem, ahol a takarítók egyszerűen alig férnek be a szűk utcákba a turistáktól. Párizs, Milánó és Brüsszel a rengeteg cigarettacsikkel és a koszos utcákkal került fel a méltatlan listára, Frankfurtban és Kairóban pedig a forgalom és a sok szemét zavarta a látogatókat.

A turisták értékelései alapján tehát íme, a tíz legmocskosabbnak tartott város:

Budapest Róma Las Vegas Firenze Párizs Milánó Verona Frankfurt Brüsszel Kairó

A kutatás az utazók által legtisztábbnak tartott városokat is kiemeli, eszerint Krakkó, Szingapúr, Varsó, Sharjah és Doha bizonyult a legjobbnak.

A portál azt is megjegyzi, hogy a rangsorok vélhetően nem változtatják meg bárkinek is az utazási bakancslistáját, de legalább tudni, hol ne legyenek különleges elvárások mondjuk a járdák tisztaságával kapcsolatban.