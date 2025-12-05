Mekkora hálaajándék elfogadásáért nem büntethető egy orvos 2026-ban?

Az egészségügyi szolgálati jogviszony átalakításával 2021. január elsején lépett hatályba az a törvénymódosítás, amelynek értelmében tilos hálapénzt adni, elfogadni és – akár csak ráutaló magatartással – kérni a hazai egészségügyi ellátásban.

A hálapénz az új törvényi értelmezésben korrupciós bűncselekménynek, azon belül is vesztegetésnek minősül – emlékeztet a Házi Patika, hansúlyozva, hogy a törvény megszegése esetén mind az egészségügyi dolgozók, mind a betegek vagy hozzátartozók akár végrehajtandó szabadságvesztéssel is sújthatók. Azonban az egészségügyről szóló törvény meghagyott egy kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy a betegek önszántukból kifejezhessék hálájukat az őket ellátó egészségügyi dolgozók felé.

Megengedett ugyanis az egészségügyi ellátást követően olyan tárgyat ajándékozni az orvosnak, ápolónak, aminek az értéke nem haladja meg a mindenkori minimálbér havi összegének 5 százalékát. Mivel

a minimálbér havi összege 2026-ban, az idei bruttó 290 800 forintról 322 800 forintra növekszik, ezért jövőre az ajándéktárgy értéke nem haladhatja meg a 16 140 forintot

– számolta ki a 24.hu.

Vagyis ez az az összeghatár, ameddig az egészségügyi dolgozók elfogadhatnak például édességet, kávét, teát vagy egyéb fogyasztási cikket, illetve például könyveket a páciensektől.

Fontos, hogy ajándék egy alkalommal adható, kizárólag a kezelés után, illetve tartós kórházi kezelés esetén kéthavonta egyszer lehet törvényesen ajándékozni.

Pénzt adni pedig semmilyen összegben nem szabad. Ugyancsak tilos továbbá gazdasági szolgáltatás keretében nyújtott vagy természetbeni ellenszolgáltatást felajánlani.