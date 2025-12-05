ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383
usd:
328.78
bux:
109387.87
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Full frame of a low angle shot of a gray sky with clouds of rain.
Nyitókép: Pakin Songmor / Getty Images

Kiderült, lesz-e a csizmák alatt hó Mikuláskor – időjárás vasárnapig

Infostart / MTI

A HungaroMet előrejelzése szerint december első hétvégéjén is folytatódik az enyhe, de jellemzően felhős, borult idő, és az ország nagy részén esőre is készülni kell, a felhőtakaró csak a keleti tájakon szakadozik fel. A hajnali fagyok megszűnnek, napközben a legmelegebb órákban 6-12 Celsius-fok várható.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult idő várható, csupán néhol – kiemelten Szabolcs térségében – maradhat szakadozottabb, vékonyabb a felhőtakaró, arrafelé több órára a nap is kisüthet. Reggel még északnyugaton, északon előfordulhat eső, majd arrafelé is csökken a csapadékhajlam. A keleti részeket leszámítva, különösen a déli óráktól ismét egyre többfelé alakulhat ki időszakos eső. A keleties irányú szelet még helyenként élénk, a hegyekben erős lökések kísérhetik, majd északi, északkeleti irányba fordul az áramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a keleti naposabb részeken ennél néhány fokkal magasabb érték várhatóak.

Szombaton nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, átmeneti vékonyodás, szakadozás nagyobb eséllyel a keleti tájakon lehet. Reggelig, délelőttig nyugaton gyengülő intenzitással még előfordulhat csapadék, majd átmeneti szünet után estétől újra nagy területen elered az eső. A légmozgás mérsékelt marad. A minimum 0 és plusz 7, a maximum 6 és 12 fok között várható.

Vasárnap a nap első felében döntően borult lesz az ég és többfelé valószínű eső, majd délutánra megszűnik a csapadék, és a felhőzet is átmenetileg felszakadozik, csökken. A légmozgás mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 6, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakulhat.

Kezdőlap    Életmód    Kiderült, lesz-e a csizmák alatt hó Mikuláskor – időjárás vasárnapig

időjárás

meteorológia

hétvége

eső

felhőzet

borult

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

Vihar előtti csend a Wall Streeten - így zártak csütörtökön a tőzsdék

A piacok ma már a jövő heti Fed-kamatdöntést árazgatták: a legfrissebb munkaerőpiaci adatok alapján a befektetők közel biztosra veszik, hogy érkezik az újabb kamatvágás az Egyesült Államokban. Ez óvatos, oldalazó hangulatot hozott a részvénypiacokon, a nap végére mérsékelt erősödés volt látható Európában és az USA-ban is. Holnap még jön néhány fontos adat - többek között a PCE-infláció -, így izgalmas lesz, hogyan zárnak a nagyobb indexek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni

Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni

A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 22:18
Néhányan több mint négyszázezer forintnak örülhetnek – nyerőszámok, nyeremények
2025. december 4. 05:00
Esernyő és kisebb kabát, ezzel készüljünk! – Időjárás
×
×
×
×