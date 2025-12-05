Fél Budapestet lezárják vasárnap

Vasárnap lezárják a forgalom elől a Fővám tér Corvinus Egyetem előtti szakaszát 6 és 18 óra között, valamint a Salkaházi Sára, a Jane Haining és a pesti alsó rakpartot a Közraktár utca és a Jászai Mari tér között várhatóan 10 és 14 óra között.

A futás útvonalán szakaszosan és időszakosan lezárják a Fővám teret, a Belgrád rakpartot, az Irányi utcát és a Március 15. teret.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan 10 óra 40 perc és 13 óra 40 perc között a Közvágóhíd/Pesterzsébet, Pacsirtatelep/Keleti pályaudvar és a Boráros tér, illetve a Jászai Mari tér és a Széchenyi István tér között közlekednek, a Boráros tér és a Széchenyi István tér közötti megállókat nem érintik.

A 47-es és a 49-es villamosok várhatóan szintén ebben az időszakban a 19-es és a 41-es villamosok vonalán a Batthyány térig közlekednek, a Fővám tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érintik. A 83-as trolibusz és a 15-ös autóbusz is módosított útvonalon jár majd ezen a napon, több megállót nem érint.