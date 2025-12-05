A Magyar Bankszövetség tiltakozása ellenére zöld utat adott a törvényalkotási bizottság annak, hogy 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelkedjen a havonta ingyenesen felvehető készpénzösszeg felső határa. Ezzel már csak a jövő heti országgyűlési zárszavazás van hátra, és egy bő évtized után duplájára emelkedhet a limit – írta meg a hvg.hu.

A gazdasági bizottság által jegyzett javaslat indoklása mindössze annyi, hogy 12 év után „indokolt az automata bankjegykiadó gépből történő ingyenes készpénzfelvételi lehetőség” összeghatárát százötvenezerről háromszázezer forintra emelni, amit továbbra is havonta legfeljebb két részletben vehetnek fel a számlatulajdonosok.

Újdonság, hogy a lehetőséget a hitelkeret terhére történő készpénzfelvételre is kiterjesztették.

Korábban a Magyar Bankszövetség azt közölte, hogy inkább a tranzakciós illetéket kellene csökkenteni, mert amíg fennáll ez a 0,9 százalékos, minden ATM-es pénzfelvételt terhelő adó, addig a tervezett intézkedés csak a banki elvonások emelésének egy újabb módjaként értelmezhető.