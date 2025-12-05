Rudolfék elfáradtak, így tűzoltóautóval érkezett a Mikulás az egri kórház beteg gyerekeihez

A sok helyi számára kedves hagyományt folytatva az egri tűzoltók idén is elvitték a Heves vármegyei Markhot Ferenc Kórház gyermekosztályára a Tűzoltó Mikulást, hogy ezzel mosolyt csaljanak az osztályon lévő beteg gyermekek és az ott dolgozók arcára. Az intézmény a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben azt írja, az egri tűzoltók évek óta ápolják ezt a szép hagyományt, hogy egy kis varázslatot vigyenek a kórház falai közé, és segítsenek feledtetni a gyógyulással járó nehezebb napokat.

Csütörtökön a Tűzoltó Mikulás nem szánon érkezett az egri kórházba, hanem igazi tűzoltóautóval, ami kosaras szerkezettel emelte fel őt az emeleti ablakhoz, hogy bejuthasson a gyermekekhez.

A Mikulás elmondta: a rénszarvasai elfáradtak, ezért kért segítséget a tűzoltóktól, akik szívesen álltak a rendelkezésére.

A télapót az intézményben két manó várta: az egyikük mesét is olvasott a kis betegeknek, majd segítettek kiosztani a mikuláscsomagokat.

A posztban írtak szerint a gyermekek izgatottan várták a Mikulást: volt, aki bátortalanul vette át a csomagot, de akadt olyan is, aki még egy kedves verssel is meglepte őt. „A felnőttek – doktornénik, doktorbácsik és az ápolók – is nagy örömmel fogadták a fehér szakállút” – fogalmaznak a bejegyzésben.