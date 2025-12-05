ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek Vilma
Szemétszállító kukásautó valahol Európában, mellette a kezelő, láthatósági öltözetben.
Nyitókép: Pixabay

Teleszemetelték a piaci viszonyokat a versenyhivatal szerint, komoly a bírság

Infostart / MTI

Kukásautó-kartellt tárt fel a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), és több mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki az ügyben, amelyben cégek kukásautók és csatornatisztító járművek közbeszerzéseit egyeztették tiltott módon, több éven keresztül - közölte a GVH.

A kartellezésben érintett hét cég közül hatra szabott ki összesen 1,3 milliárd forint bírságot a GVH, az érintett cégek egy kivételtől eltekintve együttműködtek a hatósággal és beismerték a jogsértéseket. Az ügyben rekord összegű, 270 millió forintos eljárási bírságot is kiszabtak a helyszíni kutatás során beszerzett adatokhoz való hozzáférés akadályozása miatt.

A közleményben ismertették, hogy 2014-2015-ben jellemzően a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) jelent meg nagy számú pályázat, amelyekben a kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és vízgazdálkodási társulások) hulladékkezeléshez, csatornatisztításhoz, illetve vízgazdálkodáshoz szükséges járműveket szerezhettek be állami forrásból. Ahhoz, hogy egy ilyen beszerzés megvalósuljon, a gépjárműveknek "össze kell állniuk", ami azt jelenti, hogy egy alvázra a megfelelő felépítményt rárakva az ajánlattevő összeállítja az ajánlatát és így indul a közbeszerzési tenderen.

Tehát lehet ajánlattevő az alvázgyártó is, ha beszerzi a megfelelő felépítményt, illetve a felépítménygyártó is, amennyiben beszerzi a megfelelő alvázat.

A GVH észlelte, hogy több közbeszerzési tender esetében is tiltott módon összejátszhattak az ajánlattevő vállalkozások. Ezért az érintett cégeknél a GVH előzetes bejelentés nélküli rajtaütéseket tartott, és ezek során olyan bizonyítékokat szerzett be, melyek igazolták a kartellgyanút.

Kiderült, hogy a Renault márkájú alvázak értékesítője, a Volvo Hungária Kereskedelmi Kft. és két felépítménygyártó, a MUT Kft. és a Seres Gépipari Kereskedelmi Kft., észlelve a nagy számú várható tendert, előzetesen egyeztetésbe kezdtek, hogy milyen felállásban indulnak a pályázatokon. Az volt a céljuk, hogy összehangolják a kapacitásaikat és előre eldöntsék: mely tenderen mely vállalkozás indul. Volt, hogy már kiírás előtt leegyeztették, hogy mely cég fog indulni ajánlattevői pozícióban és melyik lesz csak beszállító. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag kiiktatták a verseny bizonytalanságát egymás között.

A cégek tisztségviselői 2-3 heti rendszerességgel személyes találkozókon vettek részt, illetve egymással megosztott táblázatokban is vezették a kapacitásfelosztást - írta a GVH.

A GVH közölte: a három cég között megvalósult tiltott piacfelosztás 35 közbeszerzési tendert érintett, és az eljárás során azonosítottak további 15 olyan közbeszerzést is, ahol a három vállalkozás mellett - eltérő felállásban és eltérő számú tenderben - további négy cég - az Interteher Kft. és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó He Hans Eibinger Kft., az Eurotrade Kft. és a GIF Modul Kft. - is jogsértést követett el, jellemzően támogató ajánlatok adása révén, piacfelosztást és árrögzítést megvalósítva. A kartellezésben részt vett cégek nemcsak a magyar, hanem az európai uniós jogszabályokat is megsértették.

A mindössze egy tenderben érintett GIF Modul Kft.-t kivéve minden cég beismerte a jogsértéseket és többségük engedékenységi kérelemmel is élt a GVH felé. Mindezeket mérlegelve a GVH 1,278 milliárd forint bírságot szabott ki 6 cégre. A legnagyobb bírságot, 972,9 millió forintot a Volvo Hungária Kft. kapta, illetve a cégre további 270 millió forint - rekord összegű - eljárási bírságot is kiszabtak a helyszíni kutatás során beszerzett adatokhoz való hozzáférés akadályozása miatt. A Seres Kft. 264,6 millió, a GIF Modul Kft. 31 millió, a Interteher Kft. 4,6 millió forintot, az Eurotrade Kft. 3,3 millió forintot, a He Hans Eibinger Kft. pedig 2,1 millió forintot kell befizessen a központi költségvetésbe 30 napon belül.

A hetedik érintett cég, a MUT Kft. az eljárás során összetett együttműködést vállalt, valamint kompenzációként 116 millió forintot fizetett ki közvetlenül a közbeszerzésben érintett ajánlatkérőknek. Mivel ez az összeg meghaladta az együttműködés révén a cégre kiszabható bírságot, ezért a GVH további bírságot nem szabott ki a kft-re.

A közbeszerzési, illetve hasonló versenyeztetési eljárásokkal összefüggő versenykorlátozások a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek számítanak, melyek akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak. A GVH ezért kiemelten kezeli a közbeszerzési kartellek felszámolását, valamint büntetőjogi feljelentést is tesz, melyben a hatályos jogszabályok alapján nincs mérlegelési lehetősége - közölték.

