2025. december 5. péntek Vilma
Hallgató olvas az egyetemi könyvtárban.
Nyitókép: Pixabay

Világversenyt nyertek a Corvinus hallgatói

Infostart / MTI

A Budapesti Corvinus Egyetem diákjai nyerték meg a think-cell szoftvergyártó cég idei globális esetoldó hallgatói versenyének mesterszakos kategóriáját - közölte a felsőoktatási intézmény.

A közleményben azt írták: a Corvinus négyfős nemzetközi csapata kategóriájában 36 ország 150 egyetemének 240 megoldása közül készítette a legjobbat.

A többfordulós versenyben a feladat az volt, hogy a résztvevők növekedési stratégiát dolgozzanak ki a Netflix számára, beleértve a piaci és versenyelemzést, a pénzügyi megalapozást és a megvalósítási tervet.

A csapatoknak mindezt kizárólag PowerPointban és think-cell vizualizációs bővítményben kellett elkészíteniük. A szoftver használatát a verseny alatt sajátították el, miközben a végső prezentációhoz tizenkét, az innovatív tartalmat jól átadó diát kellett megalkotni.

A corvinusos csapatot két alapszakos, valamint két Full-time MBA-szakos hallgató alkotta, akik Észak-Macedóniából, Dél-Afrikából, illetve Jordániából jöttek. Jakov Velkovski a politikai, gazdaságtani és stratégiai összefüggések összehangolására koncentrált, Daniela Toth a vállalkozói és operatív tapasztalataival strukturálta az ötleteket és a stratégia megvalósításának szempontjait erősítette. Tala Salman a kutatási irányt és a prezentáció narratíváját formálta, míg Nikola Meshkovski a modellalkotásért és a kvantitatív elemzésért felelt - ismertették.

Idézték Kozma Miklóst, az egyetem Full-time MBA-képzésének akadémiai igazgatóját, aki szerint az újabb corvinusos esetverseny-győzelem azt mutatja, hogy hallgatóik nemzetközi szinten is versenyképesek stratégiai gondolkodásban, tanácsadói készségekben és interkulturális csapatmunkában, amelyet jól tudnak majd hasznosítani későbbi nemzetközi karrierjükben.

A versenyen az alapszakos kategóriában a Pennsylvaniai Egyetem diákjai győztek - áll a közleményben.

Pénteken, magyar idő szerint 18 órától rendezik a washingtoni John F. Kennedy Centerben a 2026-os labdarúgó-világbajnokság sorsolását. Az Opta elemző cég elkészítette esélylatolgatását: kiderült, matematikai képletek alapján mely válogatottak számítanak favoritnak. Ennek alapján (is) nagy biztonsággal megállapítható: európai vagy dél-amerikai győztest avatnak majd.
VIDEÓ
A magyar gazdaság egyik nagy lehetősége, ha az egyetemeken és kutatóintézetekben születő tudományos eredményekre épülő innovatív technológiákat sikerrel viszik piacra deep tech vállalkozások. Ebben a műsorban kiderül, hogy mit takar ez az elnevezés és hogyan tudnak az élettudományi vagy AI-alapú fejlesztések áttörni a globális piacon. Szó volt arról is, hogy Magyarországon milyen oktatási és finanszírozási programok segítik a tudományos eredményekből kinövő technológiai cégeket, miért vonzza Magyarország a nemzetközi nagyvállalatok K+F központjait, milyen szerepe van az egyetemeknek ebben a folyamatban és miért fontos a KKV-k számára is, hogy innovatívvá váljanak. Vendégünk volt Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkár, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója.

Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
The major Hollywood deal means Netflix will takeover ownership of franchises including Harry Potter and Game of Thrones.

